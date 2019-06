Agressé par une bande à Rive pour 70 francs et un regard

La police genevoise enquête sur un brigandage survenu au rond-point de Rive au milieu de la nuit du 24 avril dernier. Selon nos renseignements, un serveur français, né en 1997, se retrouve depuis cette agression dans le collimateur de la justice.

Prévenu de brigandage, le jeune homme de 20 ans a été arrêté le 20 juin à Genève. Il est suspecté avec d’autres personnes, en partie identifiées, d’avoir frappé un passant, visiblement pour lui faire les poches, entre 3 h et 4 h du matin. «Le mobile serait aussi futile qu’un regard de trop ou de travers», précise une source proche de la procédure pénale.

Une pizza avec son cousin

Parmi les agresseurs figurent un jeune individu surnommé «Gueule d’ange» et un autre appelé par ses amis «Mon crâne».

Lors de son audition, le prévenu a expliqué, dans les grandes lignes, avoir tranquillement passé une partie de la soirée avec un cousin. Ils sont allés s’acheter une pizza dans un dépanneur de Rive avant de rejoindre un groupe d’une dizaine de personnes. C’est après coup que l’agression sur un passant kosovar a eu lieu.

D’après un témoin, ce dernier aurait un contentieux avec un des membres du groupe. L’enquête devra permettre de confirmer ou infirmer ce propos.

Sans antécédents judiciaires, le prévenu arrêté la semaine dernière se voit également reprocher des vols dans une villa située dans la commune de Cologny. Comment s’y est-il trouvé? A-t-il été invité dans le cadre d’une soirée? À en croire les déclarations du suspect, il aurait été convié par une amie en vue d’une soirée en petit comité.

Le prévenu conteste donc être entré par effraction dans la maison. À ce stade des investigations, le mystère reste entier, mais le butin est constitué de liquidités, de bijoux et d’une montre de marque.

Deux nuits à la police

À noter que cet homme, défendu par l’avocat Sacha Camporini, a passé deux nuits dans les violons du Vieil Hôtel de police, au boulevard Carl-Vogt, avant d’être remis en liberté provisoire. Il doit en revanche rester à la disposition de la justice. Au Ministère public, le dossier est entre les mains du procureur Patrick Udry.

Les inspecteurs de la police judiciaire continuent de mener leurs investigations pour en savoir plus sur cette énième agression nocturne impliquant des jeunes. Rappelons celle survenue le 23 mars aux Bastions, où trois jeunes ont été volés et agressés. Deux suspects se retrouvent sous enquête. Le 3 mars dans les Rues-Basses, deux frères ont été roués de coups devant un dancing au pied de la Vieille-Ville. Cinq prévenus ont désormais maille à partir avec le Ministère public pour cette dernière affaire.

En février, la police a interpellé un homme soupçonné d’avoir donné une dizaine de coups de pied à la tête d’un autre sortant d’une boîte de nuit au boulevard du Pont-d’Arve, à la fin du mois de décembre.

Ces récentes agressions en pleine rue, gratuites ou pour voler, s’inscrivent dans le contexte de la hausse, en 2018 dans le canton, des atteintes contre la vie et l’intégrité corporelle. Dans les chiffres de la criminalité 2018 publiés par la police genevoise, on dénombre ainsi 4002 infractions de violence (qui comprennent notamment la menace et la contrainte), contre 3477 l’année précédente. Et 2198 infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, contre 1964 en 2017.

Les contraintes, les menaces et les lésions corporelles simples, notamment, sont des infractions pénales en augmentation.

(TDG)