L’affichage sauvage, mais biodégradable, invite les murs de Saint-Jean à militer

Ils ont fleuri en une petite matinée, celle de lundi, jour de manif au centre-ville. La poussée constatée préparait le rassemblement du soir contre les violences sexistes. Quartier retenu pour cette expression libre? Saint-Jean et Voltaire-Délices. Un secteur riche en établissements scolaires et en filières artistiques.

La relève des colleurs d’affiches est ici. Lundi, donc, ils ont relayé les préoccupations du moment en adoptant le format A4 et le lettrage simple. Des feuilles individuelles et des caractères majuscules que l’on brasse à la manière de cruciverbistes militants et concernés.

Des slogans d’aujourd’hui, contre les violences sexistes et les féminicides – c’était le thème de la Journée internationale qui l’imposait à raison – sans souiller les murs ni se mettre dans une illégalité ruineuse. À la peinture acrylique, au classique pack de bombes haute pression, les jeunes colleurs d’affiches ont préféré une petite préparation à base de farine et d’eau, en y ajoutant une ou deux pincées de sucre, histoire de résister à la première pluie, mais pas à la seconde.

Affichage sauvage, certes, mais nettoyage naturel. Mardi, à la mi-journée, ce joli travail d’expression libre à l’échelle de tout un quartier, faisait des grumeaux au pied des murs investis. Salissures discrètes, plus faciles à retirer du trottoir qu’une crotte de chien oubliée – on en voit encore -, étalée par les pieds des passants et les roues de vélos.

Dans ce dazibao géant allant des voies couvertes à la rampe de Saint-Jean, on a sélectionné cette phrase, grattée dans sa partie finale, mais qu’on vous livre en version complète et reconstituée: «Voirie, lâche ton kärcher, c’est la grève du ménage!» Les dieux du ciel ont entendu l’injonction et fait le job. Joli dénouement pour ce spectacle de rue, concernant et gratuit.