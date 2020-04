Affaire de harcèlement: les syndicats prennent de nouvelles mesures

Mardi soir, la faîtière des syndicats genevois s’est réunie et a traité du cas Roger*, cet employé récemment licencié suite à des accusations de harcèlement et de comportements déplacés. Le comité de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) a décidé de plusieurs mesures suite à cette affaire, dont la création d’un groupe de confiance et d’une formation féministe obligatoire. L’aide financière aux victimes, elle, a été refusée.

Les membres du comité ont en effet approuvé la création d’un groupe de confiance que les employés des divers syndicats pourront contacter en cas de harcèlement moral ou sexuel. Celui-ci n’aura pas pour mission de défendre les victimes, mais de les orienter et de les conseiller. Ses membres seront externes au milieu.

Autre décision acceptée: la mise en place d’une formation obligatoire de trois jours pour le personnel syndical et ouverte aux militants. Celle-ci portera sur le féminisme et son histoire, sur le harcèlement sexuel ou encore les violences sexistes, notamment dans leurs aspects juridiques. Enfin, une commission féministe non-mixte a vu officiellement le jour.

En revanche, le soutien financier de la part de la faîtière, qui aurait été destiné aux victimes de Roger afin que celles-ci puissent payer leurs avocates, n’a pas passé la rampe. Certaines femmes, qui avaient témoigné dans la «Tribune de Genève» en décembre de ses gestes déplacés et avances répétées dans le cadre de leur travail, s’étaient en effet réunies autour d’une défense commune. Un comité de soutien en leur faveur s’est néanmoins créé ces dernières semaines, composé de plusieurs élus politiques notamment.

Suite à l’annonce du licenciement du syndicaliste en question, un second comité de soutien a vu le jour, emmené par deux membres du SSP. Cette initiative a provoqué nouveau tollé, cette fois-ci au sein de SolidaritéS: l’un de ces deux signataires, qui était membre de cette formation politique, en a démissionné les jours suivants. Le groupe a tenu à se distancier de ce soutien à Roger via un communiqué mentionnant que «les actes sexistes n’ont pas leur place, ni à SolidaritéS, ni ailleurs, et la tolérance zéro doit être appliquée».