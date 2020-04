Syndicaliste accusé de harcèlement: les sanctions sont tombées

#Metoo Le SIT a envoyé une mise en demeure à UNIA pour qu'elle prenne des sanctions d'ici à vendredi contre le syndicaliste taxé de harcèlement. Au sein du SSP, ses soutiens et ses détracteurs se déchirent. Plus...

#MeToo Plus d'une centaine de personnes se mobilisent pour aider les femmes ayant témoigné de gestes déplacés et de harcèlement. La demande de ces dernières d'être davantage impliquées dans l'enquête a été refusée. Plus...