Aeschbach se déploie sur 1000 m2 à la rue du Marché

À l’abandon depuis que H&M avait quitté les lieux, l’arcade du 40, rue du Marché vient de se trouver un nouveau locataire. Mardi, Aeschbach y ouvrira un nouvel espace de vente de 1000 m2 répartis sur deux étages. Un magasin de taille alors que les ventes en ligne ne cessent de prendre de l’ampleur.

Chez Aeschbach, celles-ci ne représentent pour le moment qu’un dixième du chiffre d’affaires. Alors, pour attirer les clients dans les rayons, le détaillant mise notamment sur la qualité de ses services – il est en effet possible de réserver une paire en ligne et venir l’essayer dans la boutique avant de se décider –, ainsi que sur le choix de son assortiment fait de produits fabriqués en Europe et de marques écoresponsables.

Pour se distinguer de la concurrence, l’enseigne prévoit des collaborations. Elle hébergera ainsi régulièrement des espaces pop-up afin de faire connaître les métiers d’art entourant la chaussure, comme des jeunes créateurs et des marques plus intimistes. On y retrouvera tout d’abord les Genevois de Dr. Sneakers & Shoes, spécialisés dans la remise à neuf de souliers usées et grâce auxquels on pourra personnaliser la paire nouvellement achetée, puis l’enseigne Downtown Uptown des Pâquis avec ses articles de mode vintage.

«Avec ses boutiques de luxe, la rue du Rhône ne correspondait plus vraiment à notre image» Sébastien Aeschbach, patron de la chaîne, 4e génération

L’inauguration de la nouvelle enseigne se fera toutefois dans des conditions particulières. À l’entrée, les ballons laisseront ainsi temporairement la place à du gel désinfectant pour les mains, dont l’utilisation sera rendue obligatoire pour tous. Quant aux essayages, ils seront encadrés par des vendeurs. En cabine, il faudra même se munir d’un masque, en vente sur place pour 1 franc.

Mais alors que de nombreuses boutiques de mode en Allemagne affichent une baisse des ventes de 50% en comparaison avec les résultats de l’année précédente, les clients seront-ils au rendez-vous?

«Nous l’espérons», lance Sébastien Aeschbach, représentant de la 4e génération à diriger l’entreprise. «On l’a vu avec les magasins de bricolage, les gens sont prêts à faire la queue. Avec 1000 m2, on peut accueillir jusqu’à 100 personnes à la fois, vendeurs y compris.»

Pour l’entreprise, fondée à Genève en 1904, comptant 14 boutiques en Suisse romande, dont sept à Genève, et employant quelque 180 personnes, ce déménagement survient suite à la vente par la famille Aeschbach, en janvier 2019, de son immeuble historique à la rue du Rhône pour quelque 100 millions de francs.

«Cela faisait un moment que nous cherchions à nous rapprocher de l’hypercentre. Avec ses boutiques de luxe, la rue du Rhône ne correspondait plus vraiment à notre image», explique le CEO. Une mue qui devrait être finalisée en juin lorsque l’ensemble de l’administration quittera la rue du Rhône pour prendre place dans un immeuble de la place du Molard, dont les travaux ont pris du retard.