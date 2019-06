Aéroport: des députés veulent internaliser la sûreté

Les soupçons de corruption et de gestion déloyale des intérêts publics qui pèsent sur l'ancien chef de la sûreté de Genève Aéroport, mis en prévention et incarcéré le mois dernier, ont désormais des suites politiques. Un projet de loi, rédigé par le député socialiste Christian Dandrès, demande l'internalisation de ce domaine très sensible.

Aujourd'hui, la sûreté n'est assuré qu'à 35% par du personnel dépendant de Genève Aéroport. Les deux tiers restant sont des sous-traitants. C'est notamment l'attribution du marché de l'accueil des passagers et du contrôle des bagages, en 2018, qui a fait émerger des soupçons de favoritisme, l'ancien chef de la sûreté ayant des liens professionnels avec les sociétés choisies (Securitas et Custodio). La Cour des comptes, dans un rapport livré en mai dernier, avait dénoncé de graves dysfonctionnements dans les procédures d'appels d'offres, relevant ainsi un important risque de fraude et une culture d'entreprise à revoir.

Signé par l'Alternative de gauche et le MCG, le projet de loi demande que l'Aéroport assure ces tâches via son propre personnel, et non plus par des entreprises externes. Pour Christian Dandrès, il s'agit tout d'abord d'une question de prudence. "Quand on voit avec quel sérieux les procédures de sélection ont été menées par l'Aéroport, alors que celui-ci est très exposé, on est en droit de se poser des questions sur le niveau de sécurité, qui se doit d'être optimal."

Le député pointe également du doigt les "très mauvaises" conditions de travail offertes par les sous-traitants à leurs employés, alors même que "Genève Aéroport et sa structure de droit public permettraient de leur offrir certaines garanties". Par ailleurs, l'élu estime que, du point de vue institutionnel, les dysfonctionnements dans l'attribution des marchés publics relevés par la Cour des comptes appellent également à une internalisation.

Le texte, qui sera étudié par le Parlement, vise à modifier la loi sur l'Aéroport international De Genève (LAIG).

(TDG)