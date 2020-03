«L’adhésion de la population est vitale»

«Ce qui ne va pas, c’est que trop d’indicateurs sont au vert.» C’est la fin du cinquième rapport de l'État–Major de conduite du dispositif ORCA (Organisation des secours en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle) consacré à l’épidémie en cours. Autour de la grande table en «U», la trentaine de services convoqués à la séance livrent les états des lieux de leurs secteurs, quand le patron tire le signal d’alarme.

Aucune agressivité dans la remarque. Grand, mince, le regard bleu, le médecin Marc Niquille, qui dirige la réunion, est le chef d’état-major d’ORCA. C’est aussi un expert des situations de crise et il veut que les problèmes éventuels remontent le plus vite possible: «N’attendez pas d’être pris à la gorge pour demander de l’aide», lance-t-il en présence du conseiller d’État Mauro Poggia et de la cheffe de la police Monica Bonfanti.

La question des masques

Car des problèmes, l’épidémie en pose évidemment, et pas qu’un peu. Les masques par exemple… Une commande est en route, mais il n’en reste que pour quelques jours. La doctrine officielle est donc maintenue: «Les masques doivent rester réservés au personnel de soin, sauf exception.»

Et les inquiétudes manifestées par les syndicats des TPG ou d’autres secteurs publics en contact avec la population? «Il faut leur répondre et ne pas laisser pourrir le problème. Je préfère affronter les gens inquiets sur le terrain, plutôt que d’ouvrir la vanne et ne pas pouvoir la refermer.»

Les respirateurs? Six fournis par l’armée attendent sur une palette quelque part en Suisse alémanique. Il faut y aller. Un fabriquant suisse a lancé une ligne de construction: 900 vont être construits. 90 par jour ces dix prochains jours. Il faut s’assurer d’en avoir.

En parallèle, on prépare la montée en puissance des dispositifs; le transfert des malades vers les cliniques; l’activation ou la réactivation de tous les lits disponibles dans le canton; la préparation des interventions ces prochains jours des 244 appelés de la protection civile et celle des unités sanitaires de l’armée qui pourraient être détachées dans les institutions, comme les EMS par exemple.

Puis chacun décrit la situation vue de son domaine spécifique: police, détention, justice, TPG, SIG, Aéroport, Mission suisse auprès des organisations internationales, protection civile, HUG, Direction générale de la santé, etc. font successivement l’état des lieux.

Analyse, solution

C’est la foire aux problèmes? La réunion n’est pas gaie, c’est vrai, mais au fil des interventions, on doit prendre acte aussi de la somme des intelligences collectives disponibles pour résoudre les problèmes qui se posent.

Devant un public attentif et concentré, les différents constats sont posés et les mesures tombent les unes après les autres. Peu à peu, un semblant d’ordre et de hiérarchie s’impose au chaos des urgences du moment.

D’ailleurs, il n’y a pas que de mauvaises nouvelles! S’il y en a des comiques et dérisoires, comme ce serveur informatique hors contrôle qui envoie tout seul des ordres de marche pour la protection civile, il y en a aussi des bonnes. Par exemple, 84 malades sont sortis des HUG pour aller en convalescence; les mesures de confinement fonctionnent; les petits commerces arrivent à faire respecter les distances de sécurité entre leurs clients. Côté sécurité enfin, la situation est calme. «Les instructions sont suivies avec beaucoup de respect par la population», constate le représentant de la police.

«Il faut aussi communiquer sur ce qui va bien», conviennent les participants. Car à ce stade, «l’adhésion de la population est un enjeu crucial, note Marc Niquille. Et ce n’est pas par un décret venu d’en haut qu’elle se fera. On est parti pour un bout de temps avec cette crise.» La tâche des autorités est donc toute tracée. Il faut expliquer et réexpliquer pourquoi le semi-confinement et ses mesures s’imposent: pour endiguer la progression de l’épidémie, l’empêcher d’engorger les services d’urgence. Et donc en fin de compte pour sauver des vies.

«À la hauteur»

Le conseiller d’État Mauro Poggia prend la parole en fin de séance. La fatigue se lit sur le visage du responsable de la santé. «Nous avons parcouru un chemin incroyable en quelques semaines, dit-il, mais il nous en reste beaucoup. Personne n’imaginait cette situation il y a un mois et nous devons nous préparer pour le mois suivant. Aujourd’hui, la population a compris ce qu’il fallait faire, c’est positif, mais nous devons nous préparer à des épreuves. Mais quand je vous entends, je sais que nous serons à la hauteur du combat.»

La séance est levée et chacun retourne dans ses services. À l’avenir, les réunions se feront par vidéo conférence. La prochaine est agendée dès vendredi.

Le téléphone pour suivre les malades

Le bâtiment de la Direction générale de la santé, à la rue Adrien-Lachenal, n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’il était avant la crise. Salles réorganisées, personnel de renfort, cafétéria d’urgence, il accueille depuis plusieurs jours, et pour un certain temps, la «task force» chargée de suivre à distance les malades touchés par le coronavirus.

Pour gérer cette situation exceptionnelle, il a fallu commencer par adapter un programme informatique destiné à la recherche. Grâce à lui, lorsque les laboratoires livrent leurs analyses, un message par SMS est généré et envoyé au patient. Si le cas est positif, résume Pierre Chopard, médecin-chef du service qualité des soins, le personnel infirmier ou médical prend contact avec le malade.

«Il s’agit de s’assurer que tout va bien, résume Valère Veyrat, responsable de la task force, que ce soit en termes médicaux ou en termes de respect des procédures à suivre à domicile.» Au standard, on écoute un instant Marie-Catherine mener un bref entretien. Infirmière ordinairement rattachée au Service de la jeunesse, elle questionne un malade en autoconfinement sur ses symptômes et évalue le suivi éventuellement nécessaire. «Les gens sont ravis qu’on les appelle, dit-elle. Ils se sentent écoutés et certains ont vraiment besoin de parler à quelqu’un!» Lorsqu’une situation sort du cadre prévu, deux médecins prennent le relais. «Grâce à ce dispositif, nous espérons que personne ne passera au travers des mailles du filet», expliquent Dan Lebowitz et Camille Gencand.