Adapter l’assiette à l’appétit du client

Le secteur de la restauration en Suisse produit chaque année 300 000 tonnes d’aliments qui sont jetés. Restaurants Sensibles est une association de lutte contre le gaspillage alimentaire composée de cinq personnes qui travaillent dans la restauration.

L’association promeut l’idée de servir une portion adaptée à l’appétit du client. Alessandro Biagini, son fondateur, est serveur. Il a fait des études de graphisme, une expérience qu’il met largement à contribution avec Restaurants Sensibles. Il regrette que l’on ne parle «que de qualité, jamais de quantité». «On a tous un appétit différent, continue-t-il. Il peut aussi changer d’un jour à l’autre.»

Alessandro pense qu’il s’agit d’une simple habitude à prendre, et compare la restauration avec le prêt-à-porter: l’idée d’un magasin qui ne vendrait qu’une seule taille de vêtements paraît absurde. Comme pour les vendeurs de ces magasins, le rôle des serveurs dans les restaurants est central. Il faut qu’ils puissent conseiller les clients et les aider à trouver une portion qui leur convienne.

Quatre restaurants partenaires

Quatre restaurants sont actuellement partenaires de Restaurants Sensibles. Leurs équipes ont appliqué les conseils de l’association et mesurent leur taux de gaspillage à intervalles réguliers pour constater les progrès. Ils indiquent leur collaboration avec Restaurants Sensibles par un label visible sur leur devanture.

L’association vise aussi à sensibiliser les consommateurs. «Il y a un problème de surproduction, mais aussi de surconsommation, explique Alessandro. Tout est lié.» Karim Brunner, membre de l’association et lui aussi serveur, explique qu’il est parfois compliqué de sensibiliser les gérants de restaurants, qui craignent que les profits diminuent avec les portions. Restaurants Sensibles vise donc à créer une conversation entre clients et serveurs, et à privilégier l’humain pour faire passer son message. Pour eux, le changement doit passer par un mouvement citoyen et une simple sensibilisation ne suffit pas. «La publicité est partout, ajoute Alessandro. Il n’y a pas de place pour des petits comme nous.» Selon lui, il faut amener une réelle discussion.

Gaspillage réduit de moitié

L’association s’est aussi vu offrir par le Canton l’occasion de travailler avec une cuisine scolaire. En sensibilisant les enfants et le staff, ils sont parvenus à réduire le gaspillage de moitié en quatre mois. Cela leur a demandé de faire preuve d’inventivité. Ils ont notamment créé une mascotte nommée Monsieur Poubelle, découpée dans du carton. Son expression est amovible et passe de la tristesse à la joie, selon que les enfants gaspillent ou non. Tous les enfants ont reçu leur Monsieur Poubelle personnel, afin de continuer à lutter contre le gaspillage chez eux. Les résultats sont prometteurs, mais les membres de l’association admettent qu’ils ont été obtenus par une stimulation continue de leur part. Ils réfléchissent à une méthode qui puisse obtenir des résultats durables.

Les 24 et 25 août, Restaurants Sensibles participait à Festi’Terroir, au parc des Bastions. L’équipe tenait une table au sein ce festival dédié aux produits locaux. Pour l’occasion, un costume grandeur nature de Monsieur Poubelle avait été réalisé. Cette version peut aussi changer d’expression, manipulable par la personne qui porte le costume. Elle a eu énormément de succès auprès des enfants. «C’était très enrichissant» commente Linda Ruso, secrétaire de Restaurants Sensibles.

Seul écueil cité par les membres de l’association, les visiteurs de Festi’Terroir sont pour nombre d’entre eux déjà sensibilisés aux dilemmes éthiques liés à la nourriture. Le souci est le même pour ce qui est des restaurants qui ont accepté le partenariat avec l’association. Ils ne font pas partie des restaurants au taux de gaspillage le plus élevé.

Quoi qu’il en soit, Restaurants Sensibles est une petite association, tenue par des gens passionnés. Leur échelle limite leur influence mais leur offre une grande liberté d’action, dont ils tirent parti au maximum pour lutter contre le gaspillage.