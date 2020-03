L’activité du préposé à la transparence est en hausse

Toutes les lois ne bénéficient pas d’un contrôle rapproché comme la LIPAD. Le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence a pour mission de surveiller la bonne application de cette loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles. Et son activité est en hausse selon son dernier rapport annuel.

Lorsqu’un citoyen (avocat, particulier, journaliste) se voit refuser l’accès à un document par une institution publique, il peut demander une médiation. Si la médiation n’aboutit pas, le préposé formule une recommandation, sur laquelle l’institution concernée doit se prononcer dans les dix jours, «délai qui n’est souvent pas respecté», note le rapport. Les refus ne seraient pas suffisamment motivés, «il n’est pas acceptable de faire référence uniquement à un article du texte légal, reprend Stéphane Werly, il faut argumenter un peu, expliquer pourquoi».

En 2019, sur huit recommandations émises, le préposé a été suivi six fois. Les deux maintiens du refus sont à mettre au compte de la Ville de Genève, concernant la demande d’accès à un rapport d’audit en lien avec les frais professionnels. Ce document avait fuité dans la presse. C’est la Chambre administrative de la Cour de justice qui tranchera sur la communication officielle ou non de ce texte litigieux.

Autre bémol, l’obligation légale des institutions publiques d’informer les préposés lorsqu’ils décident de tenir une séance à huis clos «reste manifestement peu connue, puisqu’une seule annonce nous est parvenue», regrette Stéphane Werly. Sans pouvoir contraignant, la petite autorité ne peut que répéter inlassablement leurs devoirs à ses interlocuteurs. «Ils auraient intérêt à déclarer les huis clos car cela leur assure un cran de plus de confidentialité, par rapport à une simple séance non publique pour laquelle le PV peut être réclamé et faire l’objet d’une pesée d'intérêts», plaide la préposée adjointe, Joséphine Boillat.

Des améliorations sont tout de même à relever selon ce bureau composé de trois personnes à temps partiel. «Quand on est arrivés en 2014, moins de 10% des institutions publiques avaient déclaré les données personnelles qu’elles détiennent, rappelle Stéphane Werly, préposé titulaire. Cinq ans après, on vient d’atteindre le 100%, y compris de la part de nouveaux acteurs comme le médiateur cantonal.»

Et de nous faire une démonstration de ce que contient le catalogue ainsi établi, avec dans les fichiers déclarés par le corps de police une liste des travailleuses du sexe, des squatters, ou un inventaire des personnes vulnérables ou violentes.

En 2019, les préposés ont émis près d’un tiers de préavis, avis et recommandations supplémentaires par rapport à l’année précédente. Selon eux, la loi cantonale est de plus en plus connue, à force de visites, de fiches infos, de séminaires et conférences publiques, de bandes dessinées vulgarisatrices.

Les préposés étudient aussi l'opportunité d'adopter des bases légales formelles complémentaires, plus précises, dans le cadre des données personnelles sensibles.Le binôme souhaite également changer «la perception malgré tout encore négative, mêlée de méfiance et d'incompréhension» dont il pense faire l'objet. A noter qu'il a publié en 2019 un avis de droit sur la vidéosurveillance du domaine public par des privés à Genève.

Un prochain «rendez-vous de la transparence» aura lieu jeudi 19 mars 2020 de 9h00 à 12h00 Centre de l'Espérance, 8 rue de la Chapelle à Genève. Au menu notamment: le principe de transparence de l'administration dans le cadre des enquêtes journalistiques, et dans la jurisprudence du Tribunal fédéral.