Action choc contre les investissements de Credit Suisse

Midi et demi, dans les rues basses. Une colonne d’une dizaine de personnes (des jeunes d’une vingtaine d’années, pour la plupart) s’engage dans la rue de la Confédération. Vêtus d’une combinaison grise, ils s’arrêtent devant les bureaux de Credit Suisse et se mettent à genoux. D’autres viennent recouvrir leur tête avec un sac. Leurs mains sont attachées dans le dos. Deux d'entre eux restent debout, déployant une banderole et ce slogan: «Par leurs investissements, les banques nous condamnent.»

«Ça, c’est bien vrai», glisse une passante. Deux collectifs de lutte pour le climat – Breakfree et Climate Strike – sont derrière cette «action de désobéissance civile». «Avec leurs investissements dans les énergies fossiles et les émissions de carbone qui en résultent, des banques suisses comme Credit Suisse, mais aussi UBS, nous condamnent à mort», dénonce Énora, qui avait fini en garde à vue suite à une action similaire en juillet à Zurich.

Grèves à venir

Les activistes distribuent des flyers. «C’est un jeu», explique en passant une mère à sa petite fille, qu’elle tient par la main. Le dialogue avec les banquiers qui sortent de l’établissement tourne parfois au dialogue de sourds. Contraste entre deux mondes. «La Suisse est un pays libre. Tout le monde peut voter. Or, la participation dépasse rarement les 50%. Si vous voulez changer les choses, votez!» lance une quadragénaire qui travaille dans une banque voisine. «Il faut sensibiliser les gens», rétorque un militant.

Arrivée sur les lieux, la police décide de ne pas intervenir. Elle prendra finalement les identités des personnes impliquées lorsque l'action se termine, 45 minutes plus tard. Une amende pour ne pas avoir sollicité une autorisation avant de manifester devrait leur parvenir.

La fin de la semaine s’annonce chargée en matière de lutte climatique. Deux nouvelles grèves sont prévues: vendredi après-midi à Genève, samedi à Berne.