Accusé d’avoir grugé l’État, un retraité est en prison à Genève

«Il est de plus en plus difficile de frauder»

Sans s’exprimer sur le cas exposé ci-dessus, le conseiller d’État Thierry Apothéloz décrit le dispositif pour détecter les abus.



Qu’avez-vous mis en place en matière de détection?

L’entraide administrative entre les services a été renforcée à la fin de 2017 dans le cadre de la lutte contre la fraude aux prestations sociales, mais aussi la fraude fiscale et la domiciliation fictive. Cette entraide permet aux services concernés d’échanger les pièces et informations nécessaires en cas de suspicion de fraude sur la base d’indices concrets. Par cet échange, l’on parvient en parallèle à dissiper des soupçons pesant sur des ayants droit. L’objectif est de veiller à une juste et saine allocation des prestations sociales aux personnes réellement éligibles. Dans ce cadre a été créée, en mars 2018,une cellule d’enquête spécifique en matière de lutte contre la fraude traitant de données personnelles, rattachée à l’OCPM.



Combien de cas détectés?

Entre 2018 et 2019, ce sont plus de 800 enquêtes qui ont été diligentées auprès de cette cellule, dont moins d’un quart ont abouti à des constats de fraude. Cela est plutôt rassurant, rapporté au nombre de personnes à Genève qui bénéficient de prestations sociales de toute sorte (soit une personne sur six). Cela démontre que notre système de contrôle est efficace et qu’il est de plus en plus difficile de frauder, même si certains parviennent malgré tout à passer entre les gouttes. Ceux qui fraudent sciemment doivent en outre être distingués de ceux qui perçoivent momentanément une allocation qui, par exemple, ne leur serait plus due en raison d’un changement de situation. Il faut dès lors garder à l’esprit que plus on renforce les procédures de contrôle, certes nécessaires, plus on augmente le risque que des personnes éligibles ne puissent faire usage de leurs droits et ne perçoivent pas une prestation sociale. Cela peut avoir des conséquences dramatiques. Tout est donc question d’équilibre. F.M.