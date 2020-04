Les accouchements sont chamboulés par le virus

Épidémie oblige, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) se réorganisent pour gagner des lits et réaffecter du personnel à la prise en charge des malades du Covid-19. Les chirurgies non urgentes ont été supprimées, les patients non-Covid ont été transférés vers des cliniques, le bâtiment principal de l’hôpital est désormais exclusivement consacré aux patients atteints par le virus et on réaffecte du personnel pour les soins intensifs, entre autres.

La Maternité aussi subit de gros changements: collaboration pour certains accouchements avec les cliniques privées, accélération du retour à domicile ou encore dépistages nécessaires des conjoints pour assister à la mise au monde (lire ci-contre).

Le programmé en clinique

La Maternité des HUG, la plus grande de Suisse, a vu naître ce dernier mois 357 bébés – dont des triplés jeudi passé, un événement qui n’arrive qu’une à deux fois par an. Malgré l’épidémie, la vie suit donc son cours. Mais dans un cadre et des conditions inédits.

Tout d’abord, les HUG ont décidé de diminuer l’activité à la Maternité. Ainsi, le suivi des grossesses à bas risque s’est fait par les gynécologues traitants jusqu’au terme et les césariennes programmées, aussi à bas risque, ont lieu dans les cliniques privées (Les Grangettes, La Tour et Clinique Générale-Beaulieu). Ce qui est prioritaire et urgent reste à la Maternité, soit les césariennes programmées à risque de complications ainsi que le suivi et l’accouchement des grossesses à risque (impliquant diabète et autres pathologies, prématurées, gémellaires, nécessitant des interprètes, etc.). Les accouchements par voie basse y sont aussi maintenus.

Pourquoi ne pas déléguer davantage aux cliniques? Begoña Martinez De Tejada Weber, médecin-cheffe du service d’obstétrique, explique que celles-ci n’ont pas la même capacité de salles d’accouchement ni de personnel que la Maternité. «Cela complique l’accueil des accouchements non programmés. Quant aux grossesses à risques, certaines nécessitent un plateau technique spécifique, des compétences précises et une équipe 24h/24. Nous baissons notre activité, mais elle va rester importante!»

En effet, la part de naissance déléguée aux cliniques est pour l’instant assez faible. «Aux HUG, nous assistons 10 à 14 accouchements par jour, détaille la médecin-cheffe. La semaine passée, quelque quatre de nos césariennes ont été transférées en clinique. Il y en aura davantage dans les prochaines semaines car la collaboration est très bonne. Le volume délesté sur les cliniques peut paraître faible, mais c’est déjà une grande aide.» Car ces patientes en moins, couplées à la suppression des opérations non urgentes, permettront de libérer gynécologues, médecins et infirmiers anesthésistes. «Ceux-ci viendront en renfort dans la prise en charge des patients Covid-19, rapporte Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG. Du matériel pourra également être mis à disposition.»

Sortie plus rapide suivie

Autre mesure destinée à libérer du personnel: le retour à domicile rapide sera appliqué pour les mères et les bébés en bonne santé. Soit une sortie sous 24 à 48h, contre trois à quatre jours actuellement pour un accouchement par voie basse sans complications. Begoña Martinez De Tejada Weber note que c’est déjà l’habitude dans d’autres cantons, «chez nous l’encadrement post-partum est très poussé et il se poursuit hors de la maternité. Les personnes qui n’ont pas besoin de soins hospitaliers peuvent rentrer chez elles, il faut réserver l’hôpital à celles qui en ont besoin et cela sans regarder la durée de séjour.» De toute manière, ajoute-t-elle, «comme les visites sont désormais interdites (lire ci-contre), les mères demandent elles-mêmes de rentrer plus vite à la maison.»

Le retour accéléré s’accompagne toutefois d’un parachute: un suivi à domicile renforcé grâce à l’action de l’Arcade sages-femmes et des sages-femmes indépendantes. Celles-ci interviendront quotidiennement, si la maman le désire, durant au moins quatre jours. «De plus, le pédiatre aussi se déplacera, pour ausculter le nouveau-né. Enfin, le gynécologue traitant de la patiente et notre équipe sont toujours à disposition en cas de questions.»

En marge de ces réorganisations, la Maternité a mis en place une unité Covid-19 où sont regroupées les femmes positivées au virus, rapporte Nicolas de Saussure. Cette unité comprend quatorze lits. Onze femmes enceintes ont été positives, dont quatre ont accouché.