Accident de Versoix: «On a été vraiment choquées»

«Elle a crié très, très fort!» Marion* se souviendra de sa soirée du 29 janvier dernier. Alors qu’elle venait de monter avec une amie dans une rame du Léman Express, à Versoix, cette adolescente de 17 ans a assisté à une scène peu banale. Derrière elles, une femme s’est grièvement blessée, sa jambe droite s’étant coincée entre le quai et le marchepied du wagon.

La victime, Andrée Baumgartner, médecin ophtalmologue, nous a raconté son accident (lire notre édition du 3 mars), en précisant que deux jeunes filles étaient heureusement venues à son aide, «car je n’arrivais pas à m’en sortir toute seule», avait-elle notamment précisé. Ces deux «secouristes», ce sont donc Marion et son amie.

Le drame est survenu vers 19h30. «Je me souviens qu’il faisait assez sombre à cet endroit du quai, témoigne Marion. On est entrées dans le wagon juste avant la dame. J’ai vu qu’elle avait couru pour monter, ça nous a même surprises d’entendre quelqu’un arriver derrière nous. Et puis elle a crié… Je pense qu’elle a été très effrayée, mais aussi qu’elle avait très mal.»

La suite est tout à l’honneur des adolescentes. «Nous l’avons aidée à monter dans le train. Elle pleurait, elle tremblait comme si elle avait été prise de panique.» Et pour cause, Andrée nous a confié avoir eu peur que le train ne s’ébranle alors que sa jambe était encore coincée. «Ce dont je me souviens aussi, c’est que personne d’autre ne s’est levé pour nous donner un coup de main…» ajoute Marion.

Elle et son amie ont ensuite proposé à Andrée de s’asseoir, «elle était couchée dans le train. On lui a aussi demandé si elle voulait qu’on l’accompagne jusqu’à sa destination, mais elle nous a dit que son mari l’attendait au Bachet. Dans mon souvenir, j’ai eu l’impression que sa jambe saignait beaucoup. En tout cas, elle avait mal, ça se voyait, et elle n’arrêtait pas de pleurer.»

Quid du marchepied?

L’une des questions que soulève cet accident, c’est l’écart entre le marchepied et le quai, qui peut atteindre une bonne quinzaine de centimètres dans certaines gares du Léman Express. Notamment celle de Versoix. Marion l’a déjà constaté, comme bien d’autres usagers: «Je prends souvent le train dans cette gare, dit-elle. Mais j’ai aussi remarqué que parfois, les marchepieds ne se mettent pas du tout en place. Je crois que c’était le cas ce soir-là. Ce qui est sûr, c’est que désormais, je fais encore plus attention en montant dans le train. Cet accident nous a vraiment choquées, mon amie et moi.»

La victime, Andrée, est sortie de clinique il y a une semaine, après avoir subi plusieurs opérations sous narcose complète – dont la pose, en urgence aux HUG, de 32 points de suture, ainsi qu’une greffe de peau. Comment se porte-t-elle aujourd’hui? «Ça avance tranquillement, c’est en train de se résoudre, assure-t-elle. Ce sera encore long, mais je reste positive.»

* Prénom d’emprunt