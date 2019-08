Accident mortel à Malagnou: passagère condamnée

Un accident mortel survenu le 13 septembre 2017 à Chêne-Bougeries prend une tournure judiciaire inhabituelle à Genève.

Ce matin-là, un automobiliste a percuté un motard. Polytraumatisé, ce dernier est décédé à l’hôpital. Après deux ans de procédure, le conducteur de la voiture a été reconnu coupable d’homicide par négligence et de conduite en état d’ébriété. Ce courtier en assurances a été condamné, cet été, à deux ans et demi de prison (dont huit mois ferme) par le Tribunal correctionnel.

Mais ce qui est exceptionnel dans ce dossier est que la passagère, également propriétaire du véhicule, a aussi été sanctionnée pour les mêmes infractions.

Prison ferme

Née en 1987, cette serveuse annemassienne, défendue par Me Marc-Alec Bruttin, écope d’une peine de 20 mois de prison avec sursis. Le prévenu, représenté par Me Ferida Bejaoui Hinnen, avait déjà été condamné par le passé pour ivresse au volant en France et en Suisse.

Le matin du drame, la détentrice de la voiture et le conducteur rentraient d’une soirée arrosée dans une boîte de nuit en Vieille-Ville. La femme a cédé le volant à son accompagnant, alors que tous deux étaient sous l’emprise de l’alcool (un peu plus de 1,5 pour mille).

Aux yeux du Parquet, représenté par le procureur Marco Rossier, le véhicule, arrivé vers 5 h 50 à la hauteur du numéro 156 de la route de Malagnou, a dévié de sa trajectoire et emprunté la piste de gauche, percutant frontalement le motocycliste venant en sens inverse. Celui-ci a terminé sa course sur le bas-côté. La voiture, qui a pris feu, a été entièrement calcinée.

Malgré l’intervention rapide de la police et des ambulanciers, le motocycliste, né en 1987, est décédé à l’hôpital. Chauffeur aux TPG, il se rendait au travail. Pourquoi la justice vise-t-elle également la propriétaire de l’automobile? Le Ministère public a toujours estimé que le fait de confier le volant à une personne alcoolisée relève de la même responsabilité que celle du conducteur.

«Un cas inventif et rare»

À l’époque de l’accident, ce cas avait interpellé Yvan Jeanneret, professeur de droit pénal et spécialiste de la loi sur la circulation routière: «Poursuivre la passagère pour homicide par négligence n’est juridiquement pas déraisonnable. Il est vrai que la jurisprudence estime que confier un véhicule à une personne ivre peut relever de la complicité en termes de conduite en état d’ébriété.»

Quant au fait de poursuivre un passager-propriétaire du chef d’homicide par négligence, le professeur retenait que «ce cas de figure était inventif et rare. Pour considérer le propriétaire du véhicule comme auteur, il faut démontrer qu’il a commis une imprévoyance ayant joué un rôle causal dans la survenance de la mort. Qu’il est un maillon dans la chaîne causale.»

Le tribunal a-t-il fait ce raisonnement? Probablement. Mais nous aurons les détails du jugement ainsi que les considérants dans quelques semaines, lors de la publication de cet arrêt.

Il conteste

Le prévenu, âgé d’une vingtaine d’années, a été détenu du mois de septembre 2017 au mois de janvier 2018. Il conteste être responsable de l’accident et a émis, durant la procédure, plusieurs scénarios pour expliquer le drame. Notamment la thèse d’un troisième véhicule qui serait responsable de la survenance de l’accident.

Il a donc plaidé non coupable: «Le destin a fait que deux jeunes, portés par la vie, se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment, résume son avocate, Me Ferida Bejaoui Hinnen. La victime allant rejoindre son poste de travail alors que mon client rentrait à Annemasse car il devait être à son travail le jour même. Au cours du procès, j’ai plaidé la cause de mon client, sa situation personnelle et son jeune âge, notamment.»

Durant cette audience, le Parquet avait requis 36 mois de prison avec un sursis partiel pour le prévenu et 15 mois avec sursis complet pour la prévenue. À noter que la voiture impliquée dans l’accident, acquise quelques mois avant le drame, n’était pas couverte par une assurance responsabilité civile.

«La perte d’un être cher»

Contacté, Me Hadrien Mangeat réagit ainsi au nom de la partie plaignante: «Rien ne saurait remplacer la perte d’un être cher, mais la famille de la victime, qui est reconnaissante du travail effectué par la police et le procureur Marco Rossier, a le sentiment d’avoir été entendue par les juges du Tribunal correctionnel.» Un appel de la défense a d’ores et déjà été annoncé.