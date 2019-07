À Thonon, entre plage et châteaux

Les Genevois connaissent-ils Thonon, leur presque voisine? Demandez autour de vous. Pour bien des habitants du bout du lac, la capitale du Chablais français se résume à un contournement sur le chemin des stations alpines. Au portail du domaine de Ripaille, l’hôtesse confirme: «On a beaucoup de Suisses venus par bateau de Lausanne, mais pas tellement de Genevois.»

C’est un tort que redressera peut-être dès décembre le Léman Express avec ses trains directs. Un changement que les Thononais anticipent. «Ça sera un plus, les routes vers Genève sont si encombrées», juge Guy, un «Chablaisien pur sucre» selon ses termes, attablé au Bar des Courriers. Ne craint-il pas un envol des prix, notamment pour le logement? «C’est déjà cher. La proximité de la Suisse fait que ça construit beaucoup!» «C’est horrible, ils entassent les constructions les unes sur les autres, poursuit Alain, à la table voisine. Et pourtant, il y a peu d’offre. On trouve facilement un boulot, mais pour se loger, c’est difficile.» L’arrivée imminente du Léman Express fait-elle déjà grimper les prix? On pose la question dans une agence immobilière, à une centaine de mètres de là. «Pas encore, répond l’agent entre deux téléphones. Les gens attendent de les voir rouler, ces trains. Mais il y aura un impact, c’est sûr.»

Arrivé par le train, pas vraiment aguiché par les villas et immeubles tristounets aperçus au bord des voies, on rejoint très vite de la gare le centre historique, qui ne manque pas de charme. D’abord, il fait bon y flâner car en matière de piétonnisation, Thonon a quelques millénaires d’avance sur Genève. Quelques arcades nous font de l’œil: il y a matière à faire un peu de shopping mais de façon générale, à moins d’un coup de chance, il ne faut pas s’attendre à des prix massacrés en comparaison avec ceux qu’on trouve dans les échoppes genevoises.

Cachet sans chichi

Et qu’en est-il du contenant? On ne tombe pas sur le Parthénon à tous les coins de rue et le centre tend à multiplier les édifices pseudo-pittoresques à toits pentus des années 1980. Mais on croise tout de même, aux abords de la Grande-Rue, des curiosités. Il y a cette jolie façade d’une demeure patricienne sur la rue Chante-Coq, laquelle vous mène au couvent de la Visitation dont la chapelle abrite un Centre d’art contemporain. Tout près, deux sanctuaires forment un couple étrange. Néogothique, la basilique Saint-François-de-Sales s’imbrique en biais dans son aînée, l’église Saint-Hippolyte, à l’étonnant plafond baroque. Sa crypte, du XIIe siècle, semble belle mais était inaccessible lors de notre visite.

D’autres belles demeures jouxtent l’Hôtel de Ville qui surplombe le lac. L’une abrite le Musée du Chablais (avec notamment une exposition sur la contrebande). On rejoint la berge par un parc qui dévale sous les remparts (on prendra le funiculaire pour remonter: aller simple à 1 euro 10). Le hameau portuaire a beaucoup de cachet. Il jouxte le secteur le plus touristique de la ville, avec ses restaurants aux grandes terrasses. Détonnant dans ce cadre, le très décrépi hôtel Belle Rive est ceinturé de palissades et couvert de graffitis. Ce paquebot naufragé est apparemment squatté. Mais c’est aussi ce qu’on peut aimer à Thonon: bien que station thermale et touristique, la ville n’en a pas l’aspect ripoliné et factice.

Une ville d’eau

En longeant la rive vers l’est, on rejoint rapidement la plage municipale, vaste pinède qui propose plusieurs piscines, dont un bassin olympique et un toboggan (avec tunnel) d’une centaine de mètres et bien sûr des accès au lac, par des gradins ou des échelles (entrée à 4,5 euros).

D’autres possibilités aquatiques s’offrent au visiteur. Il y a le centre thermal qui exploite des eaux de source dans la ville haute (à 900 mètres de la gare, entrée à 19 euros). Ou alors, et c’est gratuit, la très longue plage de galets qui fait suite aux piscines municipales et qui se faufile entre le lac et l’interminable muraille du domaine de Ripaille. On peut s’y offrir une très longue promenade (ponctuée d’une baignade gratuite) à condition de ne pas craindre de croiser un coin naturiste. Les plus courageux pousseront jusqu’à la réserve naturelle de l’embouchure de la Dranse.