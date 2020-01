À son tour, le Conseil d’État sonne l’urgence climatique

Des milliers de manifestants dans la rue, des répercussions politiques lors des dernières élections fédérales et au final, un rapport favorable du Conseil d’État sur une motion Verte proclamant l’urgence climatique. Le texte avait été accepté par le Grand Conseil à l'automne et avait été transmis au Conseil d’État. Celui-ci a produit un rapport qui abonde dans le sens de la motion. Que demandait-elle? Rédigée par le député Vert Jean Rossiaud, elle réclamait, outre la proclamation de l’urgence climatique, que le Canton se dote d’un plan climat ambitieux, fixant à l’horizon 2030 la réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la neutralité carbone d’ici à 2050 au plus tard. Le texte ajoutait que le Canton devait développer des indicateurs concrets permettant notamment de mesurer les progrès réalisés et se doter d’un calendrier de mise en œuvre.

«Le Conseil d’État, explique le président du Conseil d’État, Antonio Hodgers, adhère pleinement aux invites. Il a pris la décision de renforcer les objectifs climatiques cantonaux en déclarant l'urgence climatique, et en renforçant les objectifs initialement fixés pour viser une réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à leur niveau en 1990, ainsi que la neutralité carbone en 2050.» «Mais ça ne sera pas une partie de plaisir», ajoute-t-il. «Après les mots, il faudra des faits. Ces objectifs imposent une réorganisation des flux mondiaux d’échange de marchandises, la révision de notre organisation territoriale et une révolution culturelle sur la manière de s'habiller et de voyager. C’est l’énorme projet de la génération qui est la nôtre.»