À Machilly, un bel îlot de fraîcheur

Il vaut largement le détour. Et puis, seules cinq petites minutes séparent à pied le lac de Machilly de la gare. Cette étendue d’eau est la principale raison de venir dans cette commune méconnue du Grand Genève, qui sera desservie par le Léman Express à partir de décembre. Son lac lui donne un charme fou. Et, comme une tribu gauloise, les gens d’ici tiennent à résister au développement urbain parfois anarchique qui contamine le pourtour de Genève.

Des nouvelles stations haut-savoyardes bientôt reliées par le réseau ferroviaire, celle de Machilly est, après Annemasse, la plus proche du canton. Vingt minutes vont la séparer de la future gare des Eaux-Vives. Mais le dépaysement est garanti. Et la surprise heureuse. De forme circulaire, cette étendue d’eau change de couleur selon les saisons et dispense toute la gamme des bleus. Les reflets semblent la rendre magique. Le pourtour est long de 1,25 kilomètre. Ombragé et ensoleillé, il se parcourt en vingt minutes et est bien adapté aux familles.

Cette pièce d’eau n’est pas naturelle. Jacques Bouvard, le maire de Machilly, explique: «Il y a quarante ans, nous avons choisi de créer ici un bassin de rétention des eaux pluviales et aussi des terres marécageuses de cette zone.» Peu à peu, la nature a pris ses espaces. Les poissons ont suivi. L’un est roi, l’autre reine. Sa Majesté, c’est le brochet carnassier. La reine, c’est la carpe. Elle peut peser jusqu’à 12 kilos. Gisant sur la berge, la gueule ouverte, un spécimen révèle la dureté de la vie piscicole…

On y trouve aussi des truites, mais elles sont, elles, lâchées dans l’eau. Des perches. Quelques tanches. Du menu fretin. Un panneau fixé sur le lac indique aux pêcheurs – que le maire nomme «les carpistes» – les conditions auxquelles ils doivent se soumettre. Cinq truites par jour et par pêcheur, d’une taille minimale de 25 centimètres, et deux brochets par jour et par pêcheur. Pas un de plus. Mais largement de quoi composer une bouillabaisse made in Machilly.

À une heure des Voirons

Le lac est aussi le point de départ de plusieurs randonnées. En quarante minutes, il est possible de rejoindre le marais de Lissoud, distant de 2,6 kilomètres, situé dans la commune de Saint-Cergues. La végétation y est abondante. «C’est aussi très dépaysant. Les lieux ont un air de Louisiane», selon le maire. Les alligators en moins et les libellules en plus.

De l’autre côté, vers l’est, on déniche une passe à poissons. Il faut suivre un ruisseau, le Coudray, qui se nomme de cette manière en amont du lac, et qu’on appelle ensuite Foron à son embouchure. Derrière le golf à neuf trous ouvert il y a trente ans et attenant à la pièce d’eau, gît un marais. Des grenouilles y coassent, des petites couleuvres et, parfois, des vipères y folâtrent, des martins-pêcheurs le survolent. Autre curiosité de la région, la tour de Langin, qui domine le village.

Les Voirons sont à portée de chaussures de randonnée, en une heure de grimpe. Au milieu du parcours, la ferme du Seujet offre une belle vue sur le Léman et le bassin genevois. Un monastère y trône, au sommet. «Je conseille de gravir ces montagnes. Je m’y rends très souvent. Tôt le matin, on peut croiser des chamois. Surtout en hiver», souffle Jacques Bouvard. Mais l’ensemble de la faune alpine habitant à ces altitudes, entre 526 mètres pour Machilly et 1500 mètres pour le sommet des Voirons, y séjourne. Ce massif est resté sauvage. Des sangliers, des renards, des chevreuils. Pas de loup mais, chuchote-t-on dans les chaumières du village, un lynx pourrait y résider. En septembre, le brame du cerf résonne loin à la ronde.

Dissuader les promoteurs

Machilly aura donc sa gare. L’ancienne usine de conditionnement de framboises sera démolie l’an prochain et ses espaces réhabilités. Un parking relais de 200 à 300 places est prévu, ainsi que 45 logements et des commerces de proximité. Mais la commune – qui compte 1070 habitants – ne veut pas se développer plus. L’équipe municipale est bien décidée à dissuader les promoteurs. Les offres sont nombreuses mais le maire garde un joker dans sa manche: «Nous pouvons exercer un droit de préemption pour contrôler les prix.» À Machilly, on préfère se blottir autour du lac.

Un arrière-goût de framboise

De quoi vit Machilly aujourd’hui? Aucune usine, aucune grosse exploitation agricole ne se remarque. À peine quelques lieux où se restaurer. Alors, pour répondre à cette question, il faut d’abord la poser. Au maire. Il y a les taxes foncières, bien sûr. Et aussi l’argent des frontaliers, qui sont 263 et ont rapporté à la Commune 306 125 euros (environ 340 000 francs) en 2018, reversés par le Canton.

Et avant la cristallisation de cette population? «Machilly était autrefois la capitale de la framboise», lâche Jacques Bouvard. Étonnement. Au niveau régional? National? Européen? «Au niveau mondial!» assure l’élu avec aplomb. Et il exhibe des anciens articles de journaux évoquant ces cultures.

La framboise de Machilly a connu ses heures de noblesse. Et, selon les archives communales, c’est un certain Jules Vachoux, jardinier à Genève, au début du XXe, qui la ramena au village. Le fruit adora les lieux car ces terres, légères et fertiles, se prêtaient à sa culture. Sa production a atteint son apogée dans les années 50: plus de 1000 tonnes par an, représentant jusqu’à la moitié de la production framboisière française. En 1958, la «Coopérative de framboises de Machilly et environs» recense 1430 adhérents et collecte alors 1900 tonnes. À cela s’ajoutent environ 900 tonnes de cassis, de groseilles et de fraises, souvent ingurgités par les Genevois. Un concours de «Miss Framboise» fut même organisé!

Une usine de conditionnement était située à côté de la gare. «Jusqu’à 150 personnes y étaient occupées», indique le maire. C’était, évidemment, le plus gros employeur de Machilly. Les fruits étaient chargés dans les wagons de marchandises. «Chaque famille possédait ses framboisiers», glisse encore le Français.

Mais un coup d’arrêt est intervenu en 1962, à cause d’une sévère sécheresse. La production a rapidement chuté pour atteindre 300 tonnes en 1970. L’ouverture des marchés et la concurrence des pays de l’Est ont ensuite sonné le glas de l’usine. Les champs faisant pousser ces délicieux fruits ont disparu, peu à peu. Il n’en reste que deux. R.R.