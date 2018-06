«À la place du Matin, je lirai 20 Minutes»

Dans les cafés, la future disparition du Matin semaine, annoncée par son éditeur Tamedia ce jeudi, ne provoque pas un tsunami. Certains affirment ne jamais le lire, d'autres se contentent de le feuilleter. Même les lecteurs réguliers avouent pour la plupart l'acheter rarement mais se contenter de le lire au restaurant, où il est mis à disposition. «Je lis Le Matin tous les jours en buvant mon café, mais je ne l'achète presque jamais, confie Giuseppe Mangiacapra, 68 ans. Avec les smartphones, Internet et tout ça, on a toutes les nouvelles qu'on veut. C'est peut-être pour ça que le journal a des difficultés financières.» Toutefois, cet ancien syndicaliste se dit touché par la disparition du quotidien orange: «Je préfère ce journal à la Tribune de Genève. Si je n'ai pas Le Matin avec mon café, ça me fait mal au cœur. L’État devrait faire quelque chose pour empêcher sa disparition, apporter un soutien financier.»

Pour sa part, Sabine Chmetz, 59 ans, ne le lit jamais. «Je ne lis le Matin que s'il n'y a vraiment rien d'autre. C'est un journal qui a beaucoup compté dans le passé, mais ce n'est plus le cas. Cela dit, je regrette qu'un quotidien soit supprimé ainsi. Un journal ne devrait pas disparaître, c'est une question de principe. Cela m'inquiète pour l'avenir de la presse, et des journalistes aussi.» D'autres regretteront le Matin pour sa couverture des sujets sportifs, qui représente une grande partie de son contenu: «C'est le seul journal qui parle de rallye, un sport que je pratique, explique Sylvain, 39 ans, paysagiste. Je feuillette Le Matin tous les jours à la pause café. Mais pour des informations plus sérieuses et moins people, je préfère la Tribune de Genève.»

Le fait que le quotidien continuera d'exister en version web ne rassure pas pour autant les lecteurs: «Moi, j'aime bien avoir un journal entre les mains, commente Christophe, un électricien de 43 ans. Et il y a encore des gens qui n'utilisent pas Internet. Personnellement, j'achète Le Matin tous les jours. Le format tabloïd est pratique à lire au café, ce n'est pas trop long.» Toutefois, ce fidèle lecteur semble résigné: «Les journaux disparaissent les uns après les autres, mais c'est comme ça, les choses évoluent. À la place du Matin, je lirai 20 Minutes.» (TDG)