À la conquête de l’Ouest sauvage

Dans le Mandement, ce ne sont pas les caves à vin qui manquent. Mais il vaut mieux éviter les pauses dégustation en cours de route, si l’on veut arriver au bout de la balade en un seul morceau et profiter des autres atouts de la région. Cheminant entre vignobles, forêts et rivières sur des routes peu fréquentées, le parcours de Satigny à La Plaine par le vallon de l’Allondon offre de beaux panoramas et traverse de paisibles hameaux ainsi que la principale zone de nature sauvage du canton.

Étape 1: un départ musclé

Conseil d’ami: prenez le train régional pour vous rendre au point de départ. Vous économiserez vos forces pour la suite, car vous en aurez besoin! On commence en effet par monter de la gare de Satigny au hameau de Choully. La pente est relativement raide et, surtout, elle est longue. Pour avaler cette côte sans trop souffrir, il vaut mieux posséder de solides mollets ou, à défaut, un vélo à assistance électrique.

Arrivé à Choully, on bifurque à gauche sur la route de Crédery. À partir de là, le voyage se poursuit à plat ou en descente, à une exception près. Première halte à la Montagne-aux-Chèvres, peu après le château d’eau. En fait de montagne, il s’agit d’un petit monticule arboré où faire une pause à l’ombre et reprendre son souffle.

Étape 2: entre vignes et champs

La route serpente ensuite entre vignobles et champs de céréales. Sur la droite, on jouit d’une belle vue sur la chaîne du Jura. Dans le charmant hameau de Peissy, un arrêt s’impose au carrefour avec la route de Peissy, afin d’admirer un autre panorama. De là, le regard embrasse une bonne partie du canton, du Jet d’eau à la Champagne, en passant par le Salève et les tours du Lignon.

Au passage, on remarque le frontispice de l’ancienne église Saint-Paul, avec son clocher-peigne. C’est là tout ce qu’il reste de cette chapelle démolie en grande partie en 1830. Un ou deux virages plus loin, on peut se désaltérer au Café des Amis, qui possède une terrasse à l’arrière. Selon l’heure, on peut aussi y déguster une longeole ou des malakoffs, deux de ses spécialités.

Quittant ce paisible hameau, on s’engage sur la route de l’Allondon. Celle-ci mène dans les grands bois de Satigny, où le cycliste se laisse glisser nonchalamment dans la descente, histoire de profiter de la fraîcheur de l’air. Au sortir du bois, la route passe sur le petit pont enjambant l’Allondon et arrive au Centre nature de Pro Natura, à Malval.

Étape 3: un paradis de nature

C’est l’endroit idéal pour découvrir la riche biodiversité de la région. D’avril à novembre, le centre propose des activités ludiques ou pédagogiques en lien avec la nature et des visites guidées du vallon. Classé d’importance nationale, celui-ci abrite notamment des batraciens et des espèces rares d’orchidées sauvages. Pro Natura cohabite avec le restaurant Les Granges, qui propose, de mars à octobre, une cuisine mettant l’accent sur les produits locaux et de saison.

Après avoir étanché sa soif avec une citronnade maison, on se remet en selle. Quelques coups de pédale plus loin, on tombe sur la jolie chapelle de Malval, plantée en plein champ avec son petit cimetière. Datant du Xe siècle, elle est classée monument national. Jusqu’en 1938, elle présentait la particularité d’avoir un clocher indépendant qui se trouvait… dans le hameau voisin!

Étape 4: raidillon et plouf final

La route de l’Allondon longe ensuite les prairies sauvages qui bordent la rivière. En traversant le pont sur le Roulave, on a l’impression d’entrer dans un frigo, tant cet affluent de l’Allondon irradie de fraîcheur! Une sensation bienvenue avant d’attaquer le bien nommé chemin de la Côte, un raidillon menant au plateau de Dardagny.

Peu après l’entrée dans le village, une fontaine sur le bas-côté permet de remplir sa gourde d’eau fraîche. On jette un coup d’œil en passant au temple et au château de Dardagny, puis on fait une pause ravitaillement au tea-room-épicerie. Du pain GRTA, du fromage de chèvre de Cartigny et d’autres produits locaux feront l’affaire pour le pique-nique.

De là, la route de la Donzelle conduit tout droit à La Plaine, entre coquelicots et champs de blé. À moins d’avoir une confiance illimitée en ses freins, on met pied à terre pour le dernier tronçon, une descente vertigineuse jusqu’au passage sous-voie. Il faut, enfin, rallier la route de Challex pour un plongeon bien mérité dans l’étang de baignade récemment aménagé au bord du Rhône. Le pique-nique est englouti sur la petite plage de sable, avant qu’on ne file à la gare, à deux pas de là, prendre le train pour rentrer en ville, la tête et le cœur ragaillardis par cette escapade champêtre.

Adresses

Café des Amis Route de Peissy 81. Fermé le dimanche et le lundi soir

Centre nature de Pro Natura Route de l’Allondon 150. www.pronatura-ge.ch

Tea-room-épicerie de Dardagny Route du Mandement 491. Fermé le mercredi

Le château d’eau de Choully.

Le Centre nature de Pro Natura.

La jolie chapelle de Malval en plein champ.

La plage de Dardagny pour se rafraîchir.