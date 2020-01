«À la Servette, démolir et reconstruire coûtera moins cher»

Un parc immobilier de 47 objets

Avec 47 immeubles dont 42 en Ville de Genève, trois à Onex, un à Lancy et un à Carouge, La Foncière est l’un des gros propriétaires immobiliers du canton. Au total, ces objets comprennent plus de 1300 logements. L’un de ses bâtiments emblématiques est la tour récemment reconstruite place des Charmilles. Aux Délices, ce groupe possède aussi un immeuble de caractère (9, rue Charles-Giron) qui n’abrite que 17 logements mais vaut, dans les livres de la société, 7,25 millions de francs. Celui dont la valeur est la plus haute est le bâtiment situé rue de Lausanne 63-65 (45,8 millions de francs). Toujours Rive droite, La Foncière estime que les allées 21 à 27 de la rue Chabrey valent 32,2 millions et que la valeur de l’immeuble situé rue François-Ruchon 1-3 est de 31,2 millions. Avec 86 logements, ce complexe est le plus important de cette société dans le canton. À Saint-Jean, les bâtiments des numéros 3-5, rue du Miléant en comportent 68. Ce propriétaire exploite aussi l’immeuble de la Migros des Pâquis, place de la Navigation. Trois autres gros objets, avenue Wendt 48, rue Jean-Antoine-Gautier 10-12 et rue de Vermont 8-8A, abritent chacun plus de 50 logements. Rive gauche, deux beaux immeubles sont à relever aux numéros 3 et 24 de l’avenue Théodore-Weber. La Foncière possède aussi le numéro 57 de la route de Frontenex et, aux Eaux-Vives, le 2-4, rue des Barques.