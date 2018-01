À la Plaine, les CFF évacuent le mini-squat d’un homme seul

L’expulsion a eu lieu à l’abri du regard des pendulaires. Sur le quai de la gare de la Plaine, à Dardagny, ceux qui attendent le train ne voient qu’une face des deux bicoques décrépites. Mais au-delà des rails, au pied de la colline, des montagnes d’objets jetés dans la boue attestent d’une évacuation forcée. Au sol, des carcasses d’appareils électroménagers, un vieux vélo et quelques affaires pour vivre: matelas, vestes, réchauds. Personne dans les alentours pour revendiquer la propriété de ces biens détrempés.

C’est Maria, une habitante de la Plaine, qui s’est indignée la semaine passée quand des agents sont venus vider les lieux. «On est en plein hiver, mettre dehors des gens comme ça, c’est dégueulasse.» Le nom de l’occupant, elle ne le connaît pas. Tout juste sait-elle qu’il est âgé d’une cinquantaine d’années et d’origine portugaise. «Il est arrivé il y a trois ans environ. Au début, il était nerveux et méfiant, raconte-t-elle. Après quelques jours, tout le monde a compris qu’il ne faisait de mal à personne. Il vivait de petits boulots, rentrait le soir et puisait l’eau au robinet sur le quai.»

Visiblement, l’occupant dormait dans un logement de service abandonné et utilisait une grange désertée, à une cinquantaine de mètres de là, pour cuisiner. Les deux ont été vidées sans ménagement.

Chercher des explications? Difficile dans cette petite gare qui permet au Genève - La Plaine de rebrousser chemin. Sur place, le seul représentant des CFF est un nettoyeur de passage qui ne connaît rien des événements. Pour en savoir davantage, il faut se tourner vers le service de presse de la régie fédérale. «Il y a plus d’une semaine, notre personnel a constaté que le bâtiment avait été habité pour une durée inconnue; il a été notifié à la personne présente qu’elle devait libérer le bâtiment», informe Frédéric Revaz, porte-parole. Sans connaître les détails de l’évacuation, le communicant rappelle qu’il s’agit de bâtiments «insalubres où il n’est bien entendu pas permis d’habiter. Cela poserait, entre autres, des problèmes de sécurité.» Les lieux sont par ailleurs voués à la démolition.

Maria, elle, ne remet en question ni la vétusté des bâtiments ni leur fin prochaine. Peut-être les choses auraient-elles pu se passer autrement. «On aurait pu lui laisser un peu de temps. Question d’humanité.»

