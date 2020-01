À la Coop des Palettes, «c’était un plan imbécile, pas un plan meurtrier»

Un homme peut tirer «sans raison, sans forcément être un assassin». Ces mots, Me Vincent Spira les a adressés jeudi au Tribunal criminel, qui devra infliger une peine au tireur du braquage de la Coop des Palettes. La veille, la procureure Mélanie Wyss avait requis une peine de 12 ans pour tentative d’assassinat. «Excessif», tranche le pénaliste, appelant à se méfier des excès et des émotions.

Reste que son client, âgé de 25 ans, se trouve en mauvaise posture. Pourquoi avoir tiré dans le supermarché de son propre quartier? «Il braque un magasin dans lequel il peut trouver sa mère ou son frère. C’est stupide. Pourquoi? Il n’y a peut-être pas de réponse rationnelle», argue Me Spira pour chasser la thèse du duo organisé. Au cours de ce vol à main armée, qui a duré 1 minute et 15 secondes, «il tire par panique. C’est un réflexe irréfléchi, pas une volonté de tuer. Ce braquage, c’était un coup foireux, pas l’œuvre de professionnels.»

Convaincre les juges d’écarter le chef d’accusation de tentative d’assassinat, c’était également la mission de Me Arnaud Moutinot. Son client, âgé de 23 ans, a participé aux quatre brigandages du dossier. Dans le volet de la Coop, le Parquet le considère comme coauteur, mais «il n’a tiré sur personne», rappelle son avocat. «Le projet était que son complice tire en l’air. S’il faut retenir qu’il y avait un plan, c’était un plan imbécile, pas meurtrier.»

Le tribunal juge également deux hommes ayant participé à un brigandage raté d’une station-service de la route de Saint-Julien quelques semaines plus tard. Selon la défense, si ces derniers sont aussi traduits devant le Tribunal criminel (réservé aux crimes les plus graves), c’est tout simplement parce qu’ils ont agi avec le deuxième braqueur de la Coop, dont le dossier est bien plus lourd. Les sévères réquisitions du Ministère public à leur encontre – 3 ans et 3 ans et demi de prison ferme, alors qu’ils ne sont pas entrés dans la station-service – sont-elles influencées par les actes commis par leur complice?

Me Imad Fattal, avocat du plus jeune des prévenus, en est convaincu: «Les peines réclamées ici sont celles que l’on requiert contre des Pink Panthers.» Il demande aux juges «d’envisager l’avenir» et d’accorder le sursis à son client, un gamin de Genève, un produit de notre système scolaire et de ses échecs, «qui s’est remis dans le droit chemin».

Me Roxane Allot, à la défense du père de famille qui aurait fait le guet et brûlé la moto volée, embraie: «Mon client reconnaît sa faute et s’attend à une peine. Mais trois ans et demi de prison, c’est choquant!»

Les juges auront également à déterminer la provenance de l’arme. Un homme est suspecté de l’avoir fournie, mais le dossier paraît bien vide pour son avocat, Me Brice Van Erps: «Il a été arrêté uniquement sur la base de soupçons et de ses antécédents.» Le jugement sera rendu mercredi.