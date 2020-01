À la Chevillarde, les défenseurs du patrimoine remportent une manche

Les défenseurs du patrimoine genevois viennent de remporter une victoire d’étape dans leur combat contre ce qu’ils appellent «l’enlaidissement de Genève». Début janvier, la justice a accordé l’effet suspensif au recours de l’association Action Patrimoine Vivant contre la démolition d’une maison de maître située sur un domaine boisé d’un hectare et demi au chemin de la Chevillarde, à Chêne-Bougeries. Cette demeure datant de 1865 devrait céder la place à quatre immeubles totalisant plus de 200 logements. Après l’émotion suscitée l’été dernier par la démolition de la maison du Jeu de l’Arc, à quelques encablures de là, puis le refus de deux projets de développement dans les urnes en novembre, voilà un nouveau champ de bataille où vont s’affronter deux visions antagonistes de Genève.

Classement demandé

Mais la maison de maître n’est pas encore sauvée pour autant. Son sort est suspendu à une autre procédure judiciaire qui n’a pas encore été tranchée, et qui concerne l’éventuel classement de la bâtisse et de ses dépendances, demandé en novembre 2018 par Action Patrimoine Vivant. Le Conseil d’État a rejeté cette requête en septembre dernier, arguant que la question de la valeur patrimoniale de ce bien a été réglée dans le cadre de la demande d’inscription à l’inventaire faite précédemment par une autre association, Patrimoine suisse Genève, laquelle a déjà été refusée. De plus, le plan localisé de quartier (PLQ) comprenant les quatre immeubles est entré en force en mars 2019.

Dans la foulée, sans attendre l’échéance du délai de recours contre sa décision, l’État délivre en octobre les autorisations de démolir la maison de maître et de construire les immeubles. Mais quelques jours plus tard, Action Patrimoine Vivant dépose un recours contre le rejet de sa demande de classement, devant la chambre administrative de la Cour de justice. Puis, craignant que cette procédure ne devienne sans objet, l’association conteste également les permis de démolir et de construire, cette fois-ci devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI).

Pour éviter de se trouver mise devant le fait accompli, l’association requiert l’effet suspensif. Si le TAPI l’accorde en ce qui concerne la démolition de la maison de maître, il le refuse en revanche pour l’autorisation de construire les immeubles. La législation exclut l’effet suspensif lorsqu’un PLQ est en force, afin d’empêcher des blocages sur un projet qui a déjà fait l’objet d’un examen détaillé. Sauf si le projet s’écarte considérablement du PLQ, mais le tribunal a estimé que ce n’était pas le cas en l’occurrence.

Valeur exceptionnelle

Pour l’avocat d’Action Patrimoine Vivant, Me Florian Baier, l’essentiel était toutefois que la démolition de la bâtisse soit suspendue. «Le recensement architectural du canton de Genève considère sa valeur comme exceptionnelle», souligne-t-il. La fiche du recensement relève notamment la richesse ornementale des colonnettes et garde-corps en fonte de la galerie, des boiseries moulurées, de parquets ou encore des plafonds lambrissés ou à moulures. «C’est bien entendu une importante victoire d’étape», se félicite l’avocat, qui défend aussi l’association dans la procédure concernant la demande de classement.

Florian Baier espère par ailleurs que le PLQ sera révisé: «Nous comptons sur les promesses faites par M.Antonio Hodgers de revisiter les plans localisés de quartier problématiques dont il a hérité», lance-t-il en référence aux propos tenus fin novembre par le conseiller d’État dans la «Tribune de Genève». Réagissant aux résultats des votations cantonales sur le Pré-du-Stand et le Petit-Saconnex, Antonio Hodgers confiait avoir demandé à ses services de réexaminer tous les anciens PLQ à l’aune de la qualité des espaces publics, de la place de la nature et du patrimoine.

Révision du PLQ?

«À notre connaissance, il n’y a pas de procédure de modification du PLQ ouverte à la Chevillarde, note Philippe Prost, administrateur de la société immobilière Keat S.A., propriétaire des lieux et porteuse du projet d’immeubles. De toute façon, c’est une procédure extrêmement lourde, qui ne peut s’appliquer qu’à d’anciens PLQ, ce qui n’est pas le cas ici.» La porte-parole du Département du territoire, Pauline de Salis, confirme que les propos d’Antonio Hodgers ne concernaient pas le PLQ de la Chevillarde, adopté par le Conseil d’État en février 2018.

«Action Patrimoine Vivant arrive comme la grêle après les vendanges, commente Philippe Prost. L’État a déjà refusé début 2018 une demande de mise à l’inventaire des bâtiments par Patrimoine suisse Genève. Par ailleurs, l’implantation des immeubles tient compte de la conservation du patrimoine arboré sur cette parcelle, qui restera en grande partie végétalisée.» Quant aux éléments en fonte, ils devraient être récupérés, restaurés et intégrés dans un pavillon voisin des immeubles à construire. Pas sûr que cela suffise aux défenseurs du patrimoine.