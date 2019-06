À l'Université, on se mobilise contre le sexisme

Il est à peine 7 heures. Je débute de bonne heure la journée qui s’annonce pleine de rebondissements. Plusieurs infrastructures sont déjà montées un peu partout dans la Ville, prêtes à accueillir les militants pour les ravitaillements et les rencontres ponctuelles tout au long de la journée.

Étape numéro un, je me lance à la découverte des premières activités mises en place à divers «piquets de grèves». Les militants de la grève attendent les travailleurs matinaux.

Tous les services qui réclament des besoins en soins nécessitent un service minimum, ce qui ne permet pas à toutes les femmes de se mettre en grève. C’est donc devant ces bâtiments que plusieurs activistes ont décidé de monter le camp pour soutenir la cause.

Direction les HUG, à la place de la rotonde. Je me dirige vers les tables en place depuis six heures trente où l’une des organisatrices de la manifestation me tend un flyer. Un appel à la grève y est lancé. Elle explique: «Ici, nos revendications principales sont le manque de structures permettant aux femmes de continuer leur travail de la meilleure manière possible une fois qu’elles deviennent mères. Elles ont le droit à un congé maternité et à la reprise de leur poste à un taux de travail convenable après.»

«Sans les femmes, pas de HUG»

Elle ajoute que les conditions de travail et la qualité des prestations fournies, tant dans les pauses accordées que dans le rythme de travail et sa cadence, sont inacceptables.

«Sans les femmes, pas de HUG», peut-on lire en lettres violettes, aux couleurs de la manifestation. Les passants venus assister au début de l’animation aux «piquets de grève» reçoivent également des papillons ainsi que des badges soutenant la cause féministe et peuvent discuter de la mise en place de la journée avec les représentantes et représentants syndicaux sur place.

Des jeunes socialistes et des syndicats sont aussi venus présenter leurs revendications. Ils distribuent des revues qui réclament principalement l’égalité salariale. «Nous sommes présents au plus d’endroits possibles, afin de pouvoir mobiliser et conscientiser la population sur nos raisons de faire la grève», raconte l’une d’elles.

Café et croissants seront bientôt offerts pour les employés du HUG qui sont tous les bienvenus aux tables.

«Grève, grève, c’est la solution»

Les slogans commencent. Les manifestants sont rassemblés à l’abri de la pluie, de plus en plus nombreux. Les employés en pause viennent se joindre ponctuellement aux personnes intéressées devant les tables.

L'Université mobilisée contre le sexisme

Autre pôle manifestant, les universitaires. C’est parti pour le prochain lieu: le bâtiment Uni-mail. L’affiche centrale dans le halle tape à l’œil: «Ici aussi le harcèlement (s)existe. Luttons!»

Café et croissants, ainsi que tartines et cacao sont servis aux étudiants. Beaucoup d’associations sont au rendez-vous. Les commentaires de la radio de l’Université «Fréquence Banane» présente sur place commencent à 10 heures, avec la présentation du programme de la journée.

La CUAE a mis en place un atelier pinces qui permet à tous de réaliser leur propre badge personnalisé. Un atelier pancartes avec des cartons et de la peinture à disposition pour tous a été organisé par le collectif des féministes en formation. On peut lire plusieurs revendications féministes qui demandent un changement: «Féministes en colère, la lutte continue.»

Plusieurs affiches reparties dans toute l’université répètent les raisons de la grève. L’UNIGE a décidé d’allier toutes les catégories de femmes revendicatrices. «Les inégalités de genre son normalisées dans les enseignements, la production scientifique, l’évaluation des étudiantes et les processus de recrutement», peut-on lire sur les papiers violets.

On prononce déjà des phrases grévistes à plusieurs endroits de l’Université animée de-ci de-là par plusieurs box musicaux, alors que l’ambiance s’anime progressivement.

Des impressions de logos féministes sur des vêtements sont organisées au centre du hall universitaire. Le collectif féministe pour les personnes en formation, en collaboration avec toutes les associations de l’Université soutenant la cause, s’affaire à la tâche. Chacun peut venir imprimer ses t-shirts au stand de sérigraphie. Des dizaines de femmes en grève viennent profiter du matériel disponible pour se préparer.

(TDG)