À l'aéroport, les voyageurs ont pataugé dans une fuite d'eau

Comme le rapporte le «20 Minutes», l'aéroport de Genève a été le théâtre d'une légère inondation.

La raison? Une rupture de canalisation a répandu de l'eau dans un couloir, à proximité des portes C 91 et C 92. Deux pompiers ont maîtrisé le dispositif en quelques minutes. «Une rupture d'un tuyau qui alimente le poste d'incendie à disposition des forces d'intervention est à l'origine du sinistre, a déclaré Taline Abdel Nour, porte-parole de Genève Aéroport. Le bâtiment est resté accessible.»