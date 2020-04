À l’Hôpital de Loëx, on remet le corps en route après les dommages du Covid-19

Une majorité des malades atteints du Covid-19 s’en sort sans séquelles. Mais pour d’autres, des formes sévères engendrent des complications entraînant l’hospitalisation, parfois dans un coma artificiel durant des semaines. Ceux qui s’en sortent ne retrouvent pas leur santé initiale d’un claquement de doigts. Pour certains, «l’après-Covid-19» est encore un long chemin.

Depuis un mois, c’est l’Hôpital de Loëx, s’occupant déjà habituellement des soins de réadaptation, qui prend en charge ces patients. Trois unités comprenant chacune 27 lits ont été dégagées grâce aux transferts de patients redirigés vers des cliniques. Actuellement, 46 lits sont occupés. «Nous disposons d’une solide expertise pour accueillir ces patients, indique Pierre Brulhart, infirmier responsable d’unité. De plus, il y a une logique à les accueillir chez nous et à éviter de les transférer sur des sites plus sensibles qui offrent des soins palliatifs.»

La remise sur pied est le fruit d’un travail pluridisciplinaire. Laurent Guiraud

Les patients admis à Loëx, dont la moyenne d’âge est de 75 ans, sont stables et ne présentent plus de problèmes respiratoires, mais certains sont encore contagieux. La remise sur pied est le fruit d’un travail pluridisciplinaire. À la prise en charge globale des infirmiers – qui vérifient notamment plusieurs fois par jour les signes vitaux – s’ajoutent des interventions plus spécifiques. Ernestina Virgili fait partie de l’équipe de physiothérapeutes qui s’occupe notamment de la reprise de la marche et du renforcement musculaire. «Nous disposons de salles dédiées pour ces exercices, séparées de celles qui sont utilisées par les patients non-Covid.»

Poumon recroquevillé

À cet effort de remobilisation s’ajoute une réadaptation pulmonaire. Le virus s’attaque aux voies aériennes et certains patients doivent récupérer une capacité respiratoire. «On parle alors de «recruter» des zones qui n’ont plus de ventilation pour les rouvrir, détaille Romain Meynet-Gauthier, physiothérapeute responsable. Ce sont des zones du poumon qui ne fonctionnent plus, qui se sont recroquevillées au niveau alvéolaire. Il faut pouvoir les rouvrir afin qu’elles ventilent à nouveau.» Cela passe par des exercices ciblés de respiration pour certains, mais pour la majorité des patients, précise-t-il, «la récupération se fait en reprenant la marche, avec de bonnes inspirations».

À cette rééducation s’en ajoute une autre: réapprendre à manger. Fanny Merminod, diététicienne responsable, relève que le Covid-19 est une maladie virale hypercatabolisante, c’est-à-dire qu’elle utilise beaucoup d’énergie. «De plus, les malades souffrent souvent d’une inappétence sévère relative à une grande fatigue, à une difficulté à respirer ou encore à une perte de l’odorat et du goût. En résumé, les besoins en énergie sont augmentés et les apports sont diminués. La balance énergétique est donc souvent négative et engendre une perte de masse, de la fonctionnalité et de la mobilité.»

Encourager à manger

Pour motiver le patient à manger, on utilise diverses stratégies, ajoute sa collègue Sandrine Allain. «On diminue les portions mais on rajoute des collations riches en protéines, ainsi que des soutiens artificiels – boissons énergétiques par exemple.» Si cela ne suffit pas, en dernier recours, on peut nourrir le malade par sonde nasale.

Enfin, il faut ajouter un dernier maillon à cette chaîne de réadaptation: l’ergothérapeute, qui prépare au retour à la maison et s’évertue à redonner au patient un maximum d’autonomie. «On doit évaluer ses capacités et l’aider à se rapprocher le plus possible de son état initial – dans la mesure du possible – par des exercices ainsi que par la mise en place de divers aménagements sur mesure à son domicile, organiser des soutiens pour les courses ou la toilette, résume Lisette de Almeida Vaz, ergothérapeute. Nous travaillons notamment en étroite collaboration avec l’Imad.»