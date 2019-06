À Genève, un avocat traque l’argent sale des dictateurs

Juin 1975, sous le soleil de la côte vaudoise, entre vignes et villas. La Fête des promotions bat son plein. Un couple admire son fils aîné de 8 ans recevoir en rougissant le prix de français des mains de l’institutrice. Quarante-quatre ans plus tard, Yves Klein a de nouveau fait briller les yeux de ses parents: cet habitant de Collex-Bossy a été désigné, par Who’s Who Legal, avocat de l’année dans la traque des actifs liés à la criminalité économique. C’est la première fois qu’un professionnel suisse remporte cette distinction depuis sa création, en 2013.

Itinéraire d’un enfant timide

Pour comprendre l’itinéraire de cet avocat, il faut remonter aux origines luxembourgeoises et paysannes de sa famille. «Mon grand-père maternel, devenu ingénieur comme mon père, était fils d’agriculteur. Pendant nos vacances que nous passions au Luxembourg, mes deux frères et moi l’aidions à récolter ses pommes pour son cidre.» Les parents d’Yves Klein ont quitté les collines du Grand-Duché pour s’installer en Suisse dans les années 60.

«Mon père, qui a étudié à l’EPFZ, a fait sa carrière au BIT (Bureau international du travail) à Genève, pendant que ma mère, diplômée à l’école d’interprètes, a travaillé comme indépendante. Grande lectrice, elle a œuvré pour créer une bibliothèque au village.» Le couple a déménagé en 1973 «dans les hauts de Founex»: «Mon père a pu s’adonner à sa passion du jardinage. C’est un peu son retour à la terre. En 1980, il a acheté un petit bateau. Nous avons passé de beaux moments en famille sur le lac»

Établis dans un fief «radical vaudois», les Klein cultivent plutôt une ouverture d’esprit et des valeurs de centre gauche. «À table, nous étions souvent d’accord, je ne me souviens pas de conflits majeurs.» Le cadet, Jean-François, est aujourd’hui employé au BIT et Philippe, «celui du milieu», travaille comme psychologue pour les migrants. Adolescent, Yves Klein ne se voyait pas devenir avocat. Après son gymnase à Lausanne, il tourne le dos au canton de Vaud: en 1989, il passe sa licence de droit à Genève: «Je lisais Jean Ziegler et j’étais très intéressé par la lutte contre la criminalité économique. Je me voyais bien embrasser une carrière dans les organisations internationales.» Après l’Uni, sa passion du voyage sac au dos le démange. «Je me souviens des trajets en bateau entre le Brésil, le Venezuela, puis le Chili et l’Argentine.»

Au retour, il s’éloigne toujours plus du Barreau puisqu’il s’inscrit pour un diplôme en relations internationales. C’est là qu’il rencontre sa future femme, Isabel, avocate brésilienne active dans les droits de l’homme. En 1993, elle le prend dans ses valises pour aller travailler à Washington dans le domaine des droits humains. «Là-bas, j’ai postulé à la Banque mondiale, mais mon dossier les intéressait peu.» Puis il travaille pour un avocat portoricain: «Il ne parlait pas portugais, moi si. Il voulait pratiquer son français. Grâce à son excellent réseau d’avocats, faisant le lien pour des PME entre les États-Unis et l’Amérique latine, j’ai réalisé que c’était un superboulot. Je me suis mis à chercher une place de stage dans une étude à Genève où nous sommes revenus en 1995.»

La ruée vers l’or volé

En 1997, il participe à une publication internationale sur les moyens de récupérer l’argent de la criminalité en col blanc. Cette «fièvre de l’or volé» ne le quittera plus. En 1999, il est engagé par Me Monfrini. Ce dernier est mandaté quelques mois plus tard par l’État du Nigeria, après la mort du dictateur Abacha, pour retrouver des milliards de francs issus de la corruption. La traque des montants cachés en Suisse, au Luxembourg et dans une dizaine d’autres pays, qui dure depuis près de vingt ans, a permis de restituer plus de 2 milliards au pays. «Ce concours de circonstances m’a permis d’orienter ma carrière vers le recouvrement international d’actifs pour les victimes de la criminalité économique.»

En 2006, il rejoint le réseau FraudNet, qui réunit des avocats à travers le monde spécialisés dans cette discipline naissante. «Je représente des individus et sociétés dans des procédures de recouvrement transfrontalières, civiles, pénales, administratives ou de poursuite pour dette et faillite. Outre le sentiment de corriger des injustices, j’aime faire voyager des procédures à travers les frontières et les expliquer à ceux pour qui elles ne sont pas familières.» Devenu un spécialiste qui parcourt le monde et donne des conférences sur le sujet, Yves Klein nous tend pudiquement une plaquette bleue «résumant» ses compétences et ses prix. Pour faire plus court. Un vieux fond de timidité, sans doute.

(TDG)