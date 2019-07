À Chêne-Bougeries, un parc en cache un autre

Il a déplié une nappe et dégusté son sandwich. Quentin, 20 ans, est un usager régulier du parc Stagni, niché derrière la mairie de Chêne-Bougeries. Ce qu’il apprécie dans ce coin de verdure? «Le calme. Et j’aime beaucoup apercevoir des écureuils ou d’autres animaux», résume cet apprenti en architecture qui travaille dans le quartier. «Regardez, voilà justement un écureuil, là-bas, au pied de cet arbre», indique le jeune Français.

Bébé séquoia et épicéa touffu

Comme d’autres usagers occasionnels, il a récemment découvert ce havre de paix ( lire l’encadré ). Il faut d’abord franchir un portail majestueux pour y accéder, car il se situe derrière le parc Sismondi, visible, lui, depuis la route du Vallon. Dès l’entrée, le spectacle est impressionnant. Le visiteur est accueilli par un groupe de pins bienveillants. Sur la droite, trône un immense séquoia. Sequoiadendron giganteum, en latin. Et, devant l’immense arbre, la relève est en train de pousser. Un bébé séquoia est bien parti pour se déployer à l’ombre de son grand frère.

Le parc et ses alentours sont aussi garnis de pins noirs, d’un érable sycomore, d’un tilleul à grandes feuilles ou encore d’un groupe de Picea omorika. Bien touffus, ils abritèrent, il y a quelques années, un renard désemparé.

Le parcours du parc, circulaire, se prête bien aux familles car les enfants peuvent difficilement se perdre. Sauf en se cachant sous un épicéa. La pelouse est tendre, accueillante.

Et puis, Stagni offre ses recoins. Derrière les épicéas, c’est le coin des ados: deux baby-foots, deux tables pour pongistes, des bancs. Et même un talus suffisamment en pente pour se reposer tout en continuant d’admirer les alentours.

Des vides, aussi. Comme cet espace vierge qui a remplacé un immense thuya qui a rendu l’âme bien des années après avoir été rattrapé par les maladies. Ou la foudre, on ne s’en souvient plus vraiment… Plus loin, un curieux totem, directement sculpté par Sylvio Asseo sur un séquoia centenaire, représente des animaux de la forêt. Un parcours ombragé permet de demeurer à la fraîche. En cherchant bien, on trouve aussi deux ruches.

Et un étang, auréolé par une sculpture en forme de grenouille rigolote. Des tritons, des têtards et, parfois, des libellules s’y égarent.

Avant d’être transformée en parc, la campagne Stagni formait une propriété de 34 000 m2, sur laquelle se trouvait, entre autres, la maison de Paola Stagni, nous apprend Roxane Pagnamenta, archiviste communale. Cette dame était née en 1885. Elle a vécu jusqu’en 1969, s’éteignant à 84 ans. La propriété a été achetée par la Commune de Chêne-Bougeries en 1962. «Longtemps fermé au public, le parc fut ouvert à ce dernier et inauguré le 23 mai 1986», précise Roxane Pagnamenta.

Point d’ancrage

Quant au parc Sismondi, il a été aménagé sur la parcelle appartenant à la famille éponyme. La villa est occupée par le couple Sismondi. C’est aussi un point d’ancrage pour des intellectuels venus de loin pour échanger leurs idées avec l’économiste Jean de Sismondi. La Commune achète le bâtiment en 1958. En 1974, résume l’archiviste communale, la propriété est transformée en large espace vert longeant la route du Vallon.

Il est bientôt 14 heures. Les usagers de la pause de midi replient leurs affaires. Le parc se vide. Il se remplira plus tard dans l’après-midi et le soir, avec les familles.