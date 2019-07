À bord de la faucheuse d’algues, star de l’été

Monter sur la faucardeuse, c’est écouter le ronron de son moteur diesel sur le lac et suivre le parcours des algues fauchées, d’un tapis roulant à l’autre, avant leur point de chute dans une barque arrimée à la «vieille dame». Là, cinq étudiants se relaient pour un job d’été qu’ils n’oublieront pas, les bottes enfouies dans un amas de macrophytes. Ils font des tas et compactent les algues jusqu’à ce que la nacelle ne puisse plus en contenir. «Quand elle est pleine, on retourne à quai», indique Jean-Michel Beaud, l’ouvrier du Département du territoire à la barre de la faucardeuse.

Comptez environ une vingtaine de minutes pour chaque opération. Puis les algues sont ramenées sur le quai Gustave-Ador avant que le fauchage ne reprenne où les algues prolifèrent.

Algue inoffensive

L’été caniculaire a offert les conditions optimales au développement du potamot luisant. Avec sa longue tige et ses feuilles qui réfléchissent la lumière, il est partout et affleure parfois à la surface. «C’est un macrophyte qui chatouille les nageurs et s’emmêle dans les hélices des bateaux, mais à vrai dire, il ne crée aucun danger», précise Daniel Zuber, lui aussi ouvrier détenteur d’un permis de faucardeur.

À force de nettoyer le lac, le fonctionnaire en connaît un rayon sur les algues du Léman. Il l’avoue: «Ça m’embête de devoir faucher ces algues, elles sont très utiles à l’oxygénation et à la protection des planctons», dit-il alors que des paquets de potamot luisant passent sur les tapis qu’il a actionnés.

Mais les ordres sont les ordres et mercredi matin, les équipes aux commandes de la faucardeuse avaient pour mission de créer un couloir de nage pour la Traversée du lac à la nage de dimanche (4e édition). Il y a deux semaines, ces mêmes fonctionnaires aux commandes de la même machine ont ouvert la voie aux participants du triathlon. Cette fois-ci, les 1200 nageurs de la traversée du lac emprunteront un itinéraire de 1800 mètres, de Genève-Plage aux Bains des Pâquis.

Son dernier été?

C’est donc sur ce parcours que «la vieille dame» à la peinture rouge fatiguée fait des va-et-vient. Quand le capitaine l’a stabilisée sur le couloir à désherber, ses couteaux latéraux et centraux plongent à une profondeur d’1,80 m pour créer une bande vierge de végétaux de 2,50 m de large.

La seule faucardeuse genevoise – conçue en 1969 spécifiquement pour répondre aux exigences locales – vit-elle son dernier été? La réponse sera donnée cet automne par le Grand Conseil, appelé à voter un budget de plus d’un million pour remplacer cette tondeuse flottante vétuste et énergivore. Ses 5 tonnes et ses dimensions d’un autre temps nécessitent par ailleurs un convoi nocturne spécial escorté par la police à chaque fois qu’elle quitte son dépôt du Trèfle Blanc, où elle dort tout l’hiver.

Mercredi matin, les travaux auront permis de remplir six bennes d’algues. Reste la question du sort réservé à ces plantes. Par le passé, les services de l’État ont tenté de placer un filet dans les profondeurs: les algues fauchées y étaient alors renfermées dans l’attente de se décomposer naturellement. Un dispositif qui a demandé trop de moyens pour être poursuivi. Pour les mêmes motifs, un projet de transformation des algues en biogaz n’a pas produit les résultats escomptés.

Désormais, l’État attend une faucardeuse moderne qui permettrait de remettre au goût du jour la solution du filet. Les nasses pourraient être au nombre de deux ou trois, disséminées dans les eaux genevoises afin de rassembler les algues et de les laisser disparaître naturellement. Le projet vise également à utiliser ces filets comme nurseries pour les poissons, fait savoir le département.

Au four aux Cheneviers

En attendant, les centaines de kilos d’algues découpés s’entassent dans une benne de 30 m3 à quai. On la reconnaît aisément à son odeur de vase.

Une à deux fois par semaine, un camion livre les algues aux Cheneviers, où elles sont brûlées avec les autres déchets. Il paraît que cette fraîcheur venue du lac est appréciée pour sa capacité à faire baisser la température des fours.