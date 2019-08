À Versoix, vélos rapides et lents rouleront séparément

Tranquillement et selon des catégories bien ordonnées. C’est ainsi qu’on devrait à l’avenir franchir le bourg de Versoix le long de la route de Suisse, selon les projets des autorités. Alors que la réfection de cet axe majeur bat son plein depuis mai 2018 – les travaux dureront encore jusqu’à l’an prochain – l’Office cantonal des transports vient d’ouvrir une enquête publique au sujet de la réglementation originale du trafic qu’il envisage d’instaurer sur un tronçon d’environ un kilomètre, entre le rond-point qui marque l’entrée de Versoix en arrivant de Genève et l’autre extrémité du village historique, à la hauteur du chemin Jean-Baptiste-Vandelle.

Sur cette longue traversée, la route présente souvent des goulets dus au bâti ancien. Il a donc fallu ruser pour insérer un itinéraire cyclable, chose qui a été faite sur les tronçons plus modernes rénovés ces derniers mois. La solution? Des bandes cyclables sont placées sur les trottoirs, avec séparation des aires dédiées aux piétons et aux cyclistes quand l’espace est suffisant, ou sinon pas. Cela fait cohabiter des modes de déplacement aux vitesses différentes, d’où le recours à une astuce originale: les vélos électriques rapides (ceux qui sont assimilés à des cyclomoteurs) seront priés de rester sur la chaussée tandis que les petites reines moins rapides côtoieront les marcheurs sur le trottoir.

Créativité réglementaire

Sur l’ensemble du tronçon routier, la vitesse sera plafonnée à 30 km/h, modérant le péril pour les cyclistes qui emprunteront la chaussée. De telles limitations sont prévues dans les centres urbains par le compromis sur la mobilité que le peuple a voté en 2016. Il a fallu jongler avec la réglementation, laquelle force normalement tout cycliste à emprunter un aménagement cyclable s’il y en a un. Pour dispenser les vélos rapides de cette obligation, les trottoirs seront officiellement des «cheminements pour piétons, cycles autorisés». Le projet mis à l’enquête prévoit une signalisation didactique pour expliquer ces subtilités et un suivi pour vérifier leur pertinence et l’opportunité d’affinages.

Une phase «expérimentale»

La conception de ce dispositif plutôt tarabiscoté n’a «pas été simple», de l’aveu même de l’État, qui évoque un «compromis» entre diverses exigences. «Les contraintes sont notamment celles que représentent le bâti existant, la demande communale de conserver des places de stationnement pour les voitures, la volonté de réaliser des plantations d’arbres et celle d’améliorer les aménagements pour la mobilité douce, résume Roland Godel, au nom du Département des infrastructures. On se trouve dans ce dossier dans une phase intéressante d’expérimentation pour trouver les meilleures solutions, dans le respect des normes en vigueur, aux développements extrêmement rapides des systèmes de transports individuels «doux» qu’on observe ces dernières années et pour gérer au mieux la cohabitation parfois tendue entre ces diverses typologies de cyclistes et les piétons.» Le tout alors que la mobilité douce connaît un essor rapide.

«C’est un compromis, qui n’est pas idéal car nous aurions préféré une solution unique pour les vélos tout au long de la route de Suisse, mais il a le mérite, primordial, de sécuriser tous les usagers», commente de son côté Cédric Lambert, maire de Versoix. Pour lui, la limitation à 30 km/h ne posera guère de problème dans un secteur où le flux routier est de toute façon interrompu par maintes intersections.

Mélange des flux critiqué

«C’est un tronçon souvent bouché en amont en provenance de Genève, remarque Yves Gerber, directeur du TCS Genève. L’abaissement de la limite de vitesse y fait sens: il peut apporter davantage de fluidité en plus de la sécurité. Il faudra veiller à la clarté de la signalisation pour les vélos, rapides ou lents. Il ne sera peut-être pas évident de faire respecter les 30 km/h sur un tronçon en partie rectiligne.»

Pro Vélo, qui avait fait recours dans ce dossier avant de transiger, reste pour sa part sur sa faim et attend mieux. «La dissociation entre vélos lents et rapides est une nouveauté qu’il faudra évaluer à l’usage, mais ce qui est dommageable, selon nous, c’est de mélanger les piétons et les vélos, déplore Alfonso Gomez, président. C’est à nos yeux une solution provisoire. À terme, une rampe devrait doubler le pont sur la Versoix pour éviter de mélanger les flux.»