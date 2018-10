À Troinex, on cultive le cannabis, «qui rapporte plus que les fleurs»

Une serre immense, qui s’étend dans la brume au pied du Salève. Chez les Verdonnet-Bouchet, à Troinex, on cultive la fleur en pot de père en fils «depuis des générations». Mais les fils, justement, prennent des chemins de traverse. Depuis l’hiver dernier, ils font pousser du cannabis. À côté des cyclamens et des chrysanthèmes, près de 8000 plants sont alignés dans une des chapelles de la serre.

«D’abord, notre père ne voulait rien savoir, raconte Bruno Verdonnet. Il a fallu le convaincre que cette plante était clean.» Le cannabis cultivé ici est en effet légal. Comme il contient moins de 1% de THC, la substance psychotrope, il n’est pas considéré comme un stupéfiant. En revanche, il renferme beaucoup de cannabidiol, dit aussi CBD. Depuis deux ans, cette substance connaît un énorme engouement.

Faire des croisements

On ne s’improvise pas cultivateur de cannabis light. Bruno Verdonnet et son équipe ont réalisé des croisements pour développer les bonnes variétés: peu de THC et beaucoup de CBD. Un laboratoire de Plan-les-Ouates certifie ces taux. Il a aussi fallu trouver la bonne méthode de culture. «C’est comme le vin, explique Bruno. Le cépage ne fait pas tout, le travail du vigneron compte aussi.» Plusieurs essences au goût différent sont proposées.

À partir de la plante mère, on fait des boutures qui se développent en une dizaine de semaines. Ici, on n’attend pas que la plante monte très haut. Les plants coupés font à peine 60 cm mais sont déjà bien en fleurs. La mécanisation très poussée dans cette exploitation permet de multiplier les plantations durant toute l’année sans trop de coûts.

Pour l’année 2018, Bruno Verdonnet et ses associés, qui ont créé la société ChanvreDC, comptent produire 50 000 plants, soit environ 200 kg de fleurs de CBD.

Voleurs dans le frigo

Cette production reste marginale par rapport aux orchidées et autres bégonias. «Mais elle est beaucoup plus rentable», assure l’horticulteur. Plus risquée aussi. «La semaine passée, nous avons eu deux tentatives de cambriolage, raconte Jan-Philip Wolff, associé dans l’affaire. Et notre voisin, qui en cultive aussi, a été visité quatre fois. La dernière, il a enfermé les voleurs dans le frigo à carottes en attendant la police.»

Malgré ces désagréments, les associés comptent doubler la surface de production l’année prochaine. Toutefois, la prudence s’impose. Car les prix font le yo-yo. «En début d’année, on vendait le kilo 3000 francs. Aujourd’hui, 1500 francs», indique Jan-Philip Wolff. En cause: la surproduction qui inonde le pays.

Exporter du CBD

La forte demande qu’a connue le CBD à son arrivée sur le marché, il y a deux ans, a suscité les convoitises. Les producteurs se sont multipliés. On en comptait cinq en Suisse au début de 2017, 490 douze mois plus tard et aujourd’hui 673, selon les chiffres communiqués par l’Administration fédérale des douanes, qui ne donne pas le détail par canton. Parallèlement, la demande, une fois la curiosité du début passée, s’est stabilisée.

«L’offre dépasse de loin la demande et beaucoup de producteurs ont arrêté», analyse Kevin Goetelen. Ce dernier a cofondé, en 2017, CBD 420. Basée à Genève, cette société de distribution a été une des premières en Suisse romande à exporter du cannabis. L’export est une réponse à la surabondance. Mais les contraintes sont élevées. Le taux de THC doit y être encore plus bas (moins de 0,2% en Europe) et les procédures douanières souvent compliquées à cause d’administrations méfiantes. La France tolère mal le CBD. L’Italie en est friande, mais elle produit désormais elle-même. «Le CBD suisse de qualité garde une bonne cote, mais il devient difficile de régater à cause de ses coûts élevés de production.»

Ni aliment, ni médicament

L’avenir de ce marché reste incertain. «Nous espérons que la législation évolue vers plus de lisibilité», poursuit Kevin Goetelen. Le CBD souffre en effet de sa nouveauté. Il n’entre dans aucune catégorie. S’il n’est pas une drogue, il n’est pas non plus un aliment, encore moins un médicament. La culture des variétés les plus intéressantes est d’ailleurs interdite aux agriculteurs. Seule certitude: il est frappé d’une taxe de 25% comme succédané de tabac, qui rapporte 15 millions de francs par an à la Confédération.

L’avenir du CBD se joue sur le terrain de la santé. On lui prête de nombreuses vertus, calmantes et antidouleurs. Et c’est la raison pour laquelle les clients, souvent âgés, en consomment. Mais la Confédération interdit d’en faire la publicité pour des motifs thérapeutiques.

Tisanes, huiles et baumes

Le marketing dirige donc le marché vers le bien-être et le lifestyle. «C’est clairement le créneau vers lequel nous nous dirigeons depuis un an, indique Victor Mathys, de la société vaudoise Blossom. Il ne faut plus associer le CBD avec le fumeur de joints.» D’ailleurs, on le fume de moins en moins. On préfère ses dérivés. Des tisanes, des huiles ou même des baumes corporels, qui auraient notamment des propriétés anti-inflammatoires.

Dans son nouvel habillage, le CBD intéresse maintenant de grands groupes internationaux. La libéralisation du cannabis aux États-Unis, et aujourd’hui au Canada, a généré des profits colossaux. «Ces investisseurs s’intéressent désormais au marché européen», observe Victor Mathys. Et c’est par le biais de partenariats avec ces groupes étrangers que certains envisagent leur avenir.

Ruée vers l’or

Fini donc la culture la fleur au fusil. Le commerce du CBD devient une grosse affaire internationale. Comment les petits producteurs suisses vont-ils tirer leur épingle du jeu? Sur ses terres à Troinex, le père Verdonnet ne s’emballe pas. «Il faut garder la tête froide et ne pas vouloir devenir l’Escobar du CBD.» Il semble avoir sa petite idée quand il lance: «Lors de la ruée vers l’or, ceux qui ont fait fortune n’étaient pas les orpailleurs, mais les vendeurs de pelles.» (TDG)