À Thônex, un bâtiment record en zone villas: 100 mètres de long, 18 de haut

La zone villas n’est plus ce qu’elle était. La maison individuelle? Elle est de plus en plus remplacée par de grosses grappes de bâtiments, pudiquement appelées «habitat groupé». À Thônex, on va même plus loin en imaginant une forme tout à fait inédite. Un propriétaire veut ériger un immeuble long de cent mètres et haut de cinq niveaux plus attique, qui doit culminer à 18 mètres. De quoi abriter 77 logements.

En zones villas, ces volumes sont tout à fait hors norme puisque la loi limite la hauteur à 10 mètres. Une demande d’autorisation a pourtant été déposée. Elle devrait être acceptée, moyennant quelques corrections. Comment? Grâce à un Plan localisé de quartier (PLQ) qui vient d’être adopté.

À vrai dire, un tel projet à cet endroit n’a rien d’hérétique, assurent les documents préparatoires qui ont conduit au PLQ. Le terrain, un triangle coincé entre la route de Jussy et la nouvelle voie verte, est entouré de grands immeubles et d’équipements publics comme le Cycle d’orientation du Foron, une école de cirque et une maison de quartier. L’environnement n’est ni pavillonnaire, ni vraiment champêtre.

«Un lourd tribut»

En toute logique, le Canton pensait déclasser le site en zone de développement pour y ériger des immeubles. Il a préféré ne pas brusquer la Commune, qui n’en voulait pas. «Nous souhaitons que le nord de la Voie verte reste en zone villas, confirme le maire PLR Pascal Uehlinger. Nous payons déjà un lourd tribut à l’urbanisation.» Il rappelle les Communaux d’Ambilly (2400 logements d’ici à 2030), ainsi que le terrain de Caran d’Ache que le fabricant de crayons va quitter et sur lequel plus de 400 logements sont prévus.

Parc public et vieux rural

En restant en zone villas, on conserve donc une densité faible. Mais il n’est pas paru pertinent de tapisser l’ensemble du terrain de petites villas. «Nous avons préféré une forme urbaine plus ramassée», explique Isabel Girault, l’architecte du projet. L’immeuble, d’un seul tenant, s’étire sur le flanc est de la parcelle, sa façade brisée zigzaguant du nord au sud.

Cette option permet du coup de libérer le reste du site, destiné à un parc public. Le vieux rural qui subsiste au milieu de cet espace sera conservé. Il fait même l’objet d’une mise à l’inventaire. Des équipements publics sont prévus. Crèches, ferme urbaine ou salle communale, tout est encore ouvert. Sur la pointe ouest sont prévus des potagers urbains. C’est pour assurer cette forme urbaine et ces aménagements, dont le parc public, qu’un PLQ a été élaboré. Une procédure très rare en zone villas.

Si le terrain avait été déclassé en zone de développement, il aurait offert un potentiel de 230 logements contre 77 désormais. Différence de taille: en restant en zone villas, il n’y a aucune obligation de réaliser du logement social. Une absence qui prévaudra aussi sur les terrains de Caran d’Ache, qui restent en zone ordinaire, ce qui satisfait le maire: «Si l’on veut du social, il faut aussi des gens qui paient des impôts.»

Malgré l’absence de logements subventionnés, n’y a-t-il pas un manque à gagner pour le propriétaire? Ce dernier, la société Swiss prime Fondation de placement, a acquis ces 14 000 m2 en 2015 pour 16 millions de francs. «À Genève, les rendements sont très intéressants, constate Gilles Jeanneret, directeur pour la Suisse romande. L’opération est donc tout à fait rentable.»

Le propriétaire n’écarte pas l’idée de construire encore une quarantaine de logements sur la pointe ouest. Ce développement est d’ailleurs mentionné dans le PLQ. La commune y a souscrit. Mais ce ne sera pas avant quinze ans.

Pas de précédent

Cette opération va-t-elle créer un précédent? Faut-il s’attendre à ce que d’autres parcelles destinées à être déclassées restent en zone villas, là où la densité est moins forte? «Non, assure Sylvain Ferretti, directeur de l’Office de l’urbanisme. Ce cas est vraiment particulier. Partout ailleurs, nous opérons comme d’habitude par des déclassements.»

Le cas de Thônex pourrait toutefois faire des envieux. «C’est une bonne négociation, résume Pascal Uehlinger. Le propriétaire n’est pas lésé, il n’y a pas de zone de développement, pas de passage en force de l’État et l’entier du processus a été rapide.» Le chantier pourrait démarrer cet automne, quatre ans après l’achat des terrains. Rares sont les promoteurs qui peuvent ouvrir leur chantier si rapidement.

