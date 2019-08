À Saint-Georges, les défunts n’ont plus le droit de déborder de leur case

Angelots, bougies, bacs de plantes, vases et autres bibelots n’ont plus leur place au columbarium de Saint-Georges. La Ville l’a fait savoir aux proches des défunts par une circulaire au ton sec envoyée en mai. Tous les objets jugés non conformes au lieu de recueillement doivent être débarrassés avant samedi.

Passé cette date, le Service des pompes funèbres, cimetières et crématoires, les retirera. Plusieurs familles de défunts se disent «choquées» par cette injonction des autorités. Une pétition est en préparation.

«C’est déjà difficile de perdre des proches, décorer la case est un rite, c’est une manière de prendre soin d’eux et de les faire un peu revivre, confie Sevilay Moura, qui entretient celle de ses grands-parents. Il faut laisser la liberté aux gens d’honorer les défunts comme ils veulent.» Dans son courrier, la Ville stipule que «des ornementations telles que photographie, relief ou porte-fleurs peuvent être autorisées par le service des pompes funèbres. Elles doivent avoir un aspect digne d'un lieu de recueillement et en aucun cas déborder de la surface prévue.»

Les termes ont choqué Jean-Marc Martin Du Theil, dont les beaux-parents reposent au columbarium: «Nous ne sommes pas en Corée du Nord!» Le courrier à peine reçu, le retraité a décidé d’immortaliser une série d’hommages qu’il a réunis dans un petit recueil publié à compte d’auteur. «J’ai passé plusieurs jours à Saint-Georges, je n’ai rien vu d’indigne, au contraire, tous ces témoignages sont profondément émouvants», assure-t-il.

Comment comprendre alors ce tour de vis de la Ville? «Des familles se sont plaintes de voir leur propre case se faire «déborder» par des ornementations qui n’étaient pas les leurs, répond Manuelle Pasquali, au nom du Département de la cohésion sociale et de la solidarité. De plus, les objets qui ne sont pas soudés à la plaque tombent en cas d’intempérie ou lors des nettoyages. Il nous a été reproché de ne pas les remettre en place, ce qui est très difficile car nous ne savons pas toujours à qui elles appartiennent.»

Stéphane Fontaine dont le père est décédé en 2017, n’est pas convaincu par ces explications: «Je passe toutes les deux à trois semaines et s’il y a eu un coup de vent, je suis le premier à ramasser les objets des autres, beaucoup de personnes le font aussi.» Pour lui, le problème aurait pu se régler plus simplement en informant les familles concernées. Sevilay Moura regrette, elle aussi, qu’un avertissement n’ait pas précédé l’interdiction.

À trois jours du délai fixé par la Ville, le columbarium de Saint-Georges foisonne toujours de fleurs et d’autres éléments. «Les gens qui viennent régulièrement ont débarrassé leurs cases mais beaucoup ne viennent qu’à la Toussaint, déposer un chrysanthème», observe un employé du Service des espaces verts chargé de l’entretien.

Lundi, c’est lui qui devra retirer toutes les ornementations jugées inappropriées. «Cela m’embête pour les familles mais je dois respecter les instructions», confie-t-il. L’entourage des défunts redoute ce geste des autorités. «S’ils font cela, ce serait une profanation», s’exclame Jean-Marc Martin Du Theil. Il espère encore que la Ville reviendra sur sa décision.