À Russin, la Fête des vendanges garde un fort esprit villageois

La Fête des vendanges de Russin est une affaire qui roule. La preuve, depuis son lancement en 1963 par quatre amis originaires du coin, l’événement n’a pas cessé de prendre de l’ampleur pour attirer, les années de beau temps, pas moins de 30 000 personnes. Ce qui pour une commune de 500 habitants n’est pas une mince affaire! Alors que les habitants n’hésitent pas à ouvrir leurs cours et jardins pour accueillir stands et buvettes, ce sont plus de 300 bénévoles qui, chaque année, mettent la main à la pâte. «À chaque fois, c’est comme un énorme puzzle. On espère que toutes les pièces soient réunies, mais jusqu’à la toute fin, on prie de trouver la dernière», lance Christian Tièche, président de l’événement pour la septième année consécutive.

100% fait maison

Maintenir l’ambiance de fête de village qui règne dans la commune pendant toute la durée de la manifestation, c’est une chose à laquelle ce père de famille tient plus que tout. «On m’appelle tous les jours pour me proposer des buvettes, mais chez nous, la priorité est aux locaux», assure-t-il. Comme les places sont rares, les rares heureux élus s’accrochent. Ainsi, comme l’année dernière, les visiteurs auront l’occasion de goûter à une tartiflette géante chez les Bras cassés, ils auront le choix entre une sélection de 135 crus genevois au Coin du connaisseur et pourront succomber à des tartes et gâteaux polonais chez Les Paysannes. Sans oublier le ragoût de sanglier genevois, des volailles GRTA ou des hamburgers du terroir par Philippe Chevrier.

Pour petits et grands

En plus de la cérémonie d’intronisation par l’Académie du Cep, le samedi à 10 h, et de la célébration œcuménique du dimanche, cette année, les organisateurs ont voulu rendre hommage à leur ancien président, Frédéric Hiller, en le nommant parrain de cette 57e édition. «C’est mon prédécesseur qui m’a appris l’importance de maintenir le côté traditionnel de la fête et de ne pas céder aux appels commerciaux, je le remercie pour cela», admet ce Russinois d’adoption qui n’a pas oublié de régaler petits et grands. Si, samedi soir, l’ambiance sera à la fête avec des concerts de groupes comme Nasca, Hell’s kitchenette ou Ever Cool, la journée sera consacrée aux enfants. De 13 h 30 à 17 h, la traditionnelle Fête des enfants proposera une pléthore d’activités, à commencer par la confection d’une œuvre collective, un parcours de brouettes, un château rigolo, un atelier de maquillage ou des balades à dos d’âne.

Un marché grand format

Après une année d’absence, le Marché du terroir et de l’artisanat fait son grand retour à la fête, avec pas moins d’une cinquantaine de stands, contre une vingtaine par le passé. Ceux-ci investiront tout le centre de Russin, depuis la Ferme Pittet jusqu’au Domaine des Molards, ainsi que toutes les ruelles entre. Si les produits locaux tels des champignons, du miel, des fromages ou du gingembre GRTA seront de la partie, les créations artisanales ne manqueront pas à l’appel avec toute une sélection de cosmétiques naturels, de savons, de faïences ou d’objets de décoration.

En plus du désormais traditionnel cours de dégustation de vins, assuré par Vincent Debergé, chef sommelier du Chat-Botté – imaginé cette année autour des «Accords Vins et Chocolats» – de la chocolaterie Carole et Joël Merigonde, plusieurs ateliers didactiques mettront les connaissances des visiteurs à l’épreuve. Au menu: filage de laine ou dégustation de pains par les Chevaliers du bon pain, où l’enjeu sera de reconnaître les saveurs et leur provenance. Mais puisque c’est bien le nouveau vin qu’il s’agira de célébrer, il sera également possible de s’essayer à une pressée de moût à l’ancienne.

Quant à dimanche, c’est un cortège de chars qui investira les rues dès 14 h, avec la participation exceptionnelle de la Compagnie des Vieux-Grenadiers de Genève et la Compagnie de 1602. Après le canon à mousse et le sauna mobile de l’année dernière, les formations devront redoubler d’ingéniosité pour surprendre à nouveau une foule qui sera certainement au rendez-vous!

Fête des vendanges samedi 14 et dimanche 15 septembre, Russin