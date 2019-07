À Russin, chez les Desbaillet

Le parfum de ce chasselas? «Il est très élégant. Bien mûr. Fruité.» Claude Desbaillet repose son verre. Autour de lui, des membres de sa famille font de même et acquiescent, presque religieusement. Car le patriarche, 83 ans, sait de quoi il parle. Il a été œnologue et responsable du laboratoire cantonal. Tout comme son fils Blaise et sa belle-fille Sylvie, ainsi que leur cousin Michel, il vit à Russin. Il y est né. «J’ai été à l’école et j’ai passé toute ma jeunesse au village. Je vis aussi dans la maison familiale», ajoute-t-il. Ce bâtiment est situé à proximité immédiate de la demeure historique des Desbaillet. Celle-ci est aujourd’hui notamment habitée par Michel, son fils Fabien et son père Charles, 91 ans, toujours agriculteur-viticulteur. Trois générations.

Dans l’ancienne cuisine, qui sert notamment à déguster les vins produits dans le domaine, des poutres datent de l’édification du bâtiment: 1719. L’origine de la famille, elle, remonte à 1352. Au Moyen Âge. Le seigneur de Dardagny vend alors à un certain Jacquet près d’un hectare de terre à proximité du hameau dit «des Baillets», à Russin. À cette époque, les familles pouvaient changer de nom. Les Jacquet sont ensuite devenus les Desbaillet.

«Il ne reste que six exploitants»

De génération en génération, cette famille va cultiver la terre, planter de la vigne, récolter des fruits. Mais cette branche du clan s’est détournée de l’élevage. «La première chose que pépé Gustave a faite, c’est vendre le bétail», résume Michel Desbaillet. Avec son fils Fabien, ce viticulteur et arboriculteur exploite environ 30 hectares. Et les paysans russinois se font de plus en plus rares. Quatre, cinq… «Il ne reste que six exploitants sur Russin, décompte Fabien. C’est simple. À chaque nouvelle génération, le nombre d’agriculteurs est divisé par deux». Selon l’Office cantonal de la statistique, 42 personnes travaillaient dans le secteur primaire à fin 2017 à Russin, dont 18 seulement à plein temps.

Les journées interminables, les vacances presque inexistantes, le travail pénible, les marges qui rétrécissent et la paperasse toujours plus touffue expliquent cette désaffection pour les métiers de la terre.

Ce ne fut pas toujours le cas. «Durant longtemps, la vigne a été d’un meilleur rapport, rappelle Claude. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a aussi choyé toute son agriculture.» Durant les Trente Glorieuses qui ont suivi jusqu’à la crise pétrolière de 1973, les paysans genevois vivaient plutôt bien. Surtout ceux qui avaient misé sur la vigne, dans le Mandement. «Les familles se sont ensuite enrichies en vendant leurs terres quand elles pouvaient être déclassées en zones à bâtir», poursuit Michel. Mais l’agriculture a peu à peu été mise sous pression par l’ouverture régulière des marchés. Quant aux paiements directs soutenant les paysans, ils représentent parfois des pourcentages faibles de leurs revenus. «Aujourd’hui, on nous demande de produire à des prix européens, ce qui est très difficile. L’agriculteur ne peut plus vivre de la valeur de ce qu’il produit, détaille Claude. Et les paiements directs représentent encore 50% de la valeur de production (recettes d’exploitation) pour les céréales, mais seulement 10% pour la vigne et 5% pour les fruits.»

Parallèlement à cette diminution des aides publiques, de nouvelles tâches sont réclamées aux exploitants. «À l’approvisionnement du pays deux obligations ont été ajoutées pour les agriculteurs, l’entretien du paysage et, de plus en plus, la sauvegarde de la biodiversité», indique Fabien.

Vigne et verger disparus

Mais ces deux branches de la famille Desbaillet restent attachées aux métiers de la terre et à leur commune d’ancrage en particulier. Et ils mettent la main à la pâte. Charles, le père de Michel, a été maire de Russin de 1971 à 1979. Sylvie, la femme de Blaise, siège de son côté au Conseil municipal. Elle est aussi trésorière de la Fête des vendanges, l’une des manifestations populaires majeures du canton. Russin n’échappe pas au développement. «À côté de chez moi, une vigne et un verger ont été remplacés par 25 appartements. J’ai perdu une partie de la vue dont je bénéficiais. J’ai fini par prendre cela avec philosophie», estime Claude Desbaillet. La commune veut bien résister un chouïa. Mais entend aussi vivre avec son temps.

Ruée citadine à la mi-septembre

Chaque année à la mi-septembre, Russin devient the place to be pour toute la région. «Lorsque le soleil brille sur la Fête des vendanges, nous accueillons 30 000 à 40 000 personnes dans le village de Russin, qui compte environ 550 habitants le reste de l’année», indique Christian Tièche, président du comité d’organisation.

Comme la plupart des habitants de Russin, la famille Desbaillet participe à cette manifestation, dont la première édition est organisée «à la bonne franquette», dixit Christian Tièche, par la Jeunesse de Russin les 19 et 20 octobre 1963. «Au départ, les quatre amis à l’origine de cette fête souhaitaient simplement animer le village en automne, détaille Christian Tièche. Ils étaient loin d’imaginer le succès et la notoriété que cette fête rencontrerait dès le début et que, sans discontinuer, 57 ans plus tard elle serait une des fêtes populaires incontournables du canton.»

Aujourd’hui, l’association de la Fête des vendanges de Russin regroupe cinq sociétés locales: la Société de Jeunesse, les Paysannes, la Compagnie des Pompiers, le FC Donzelle et l’amicale de la Cave de Genève. Autant dire tout le monde. Le comité d’organisation est composé de 20 personnes et fonctionne de manière élargie avec 13 responsables de buvettes, ajoute le Russinois, qui loue au passage le travail des 300 bénévoles, de plus en plus difficiles à trouver. Des échanges fructueux ont aussi lieu, à cette occasion, avec la commune voisine de Dardagny. R.R.