À Onex, la Maison des Champs fête son 25e anniversaire

La Maison des Champs est un foyer accueillant des personnes handicapées (EPH) situé à Onex. À l’occasion de son 25e anniversaire, l’association Thaïs, qui gère l’établissement, organise un événement ouvert au public.

Ce foyer a la particularité d’avoir un seuil d’exigences très bas à l’entrée. Contrairement à d’autres EPH, la Maison des Champs ne demande pas, par exemple, que la personne travaille pour pouvoir être accueillie. «En ayant de trop grandes exigences, on exclut beaucoup de gens», commente Christian Frey, membre du comité de l’association Thaïs.

La Maison des Champs prône cependant l’autonomie, comme l’explique Sandra Noti-Aegerter, coordinatrice responsable du foyer. Plusieurs des habitants travaillent dans une structure tenue par l’association, Arc@bulles, chacun au rythme qui lui convient. Ce salon de bien-être est également ouvert au public et emploie majoritairement des travailleurs externes au foyer, mais eux aussi dans le besoin d’emplois solidaires.

Donner de la dignité

Selon Frédéric Müller, directeur de la résidence, il s’agit de «donner de la dignité dans le travail». «Dans notre société, ceux qui ne travaillent pas sont dévalorisés», ajoute Sandra Noti-Aegerter.

La Maison des Champs, située en campagne avant son déménagement, se trouve depuis 2015 à la rue des Bossons, à Onex. À son ouverture en 1994, le foyer originel était le premier à Genève, hors milieu hospitalier, à accueillir des personnes aux troubles psychiques aussi marqués. Encore à ce jour, l’établissement tient à se définir comme un lieu d’habitation avant tout. Son équipe ne comprend pas de personnel médical; ces services ont majoritairement lieu en extérieur. Pour la même raison, Arc@bulles ne se situe pas sur le lieu du foyer.

La fête organisée par la Maison des Champs aura lieu le mercredi 18 septembre dès 16 h 30 à la salle communale d’Onex. Il est nécessaire de confirmer sa présence en contactant l’association Thaïs. L’événement servira d’avant-première à «Loulou», film autobiographique de et avec Nathan Hofstetter, atteint de schizophrénie paranoïde. La projection sera suivie d’une table ronde, dans le but de discuter non seulement du film mais aussi d’autres problématiques liées à l’encadrement des personnes atteintes de difficultés psychosociales. L’association proposera également un repas et une piste de danse animée par le bien nommé groupe de rock Las Vegas Parano.

La fête ouverte au public, dont les habitants du foyer participent à l’organisation, s’inscrit dans la philosophie de l’association Thaïs. «L’intégration, pour nous, c’est aussi intégrer les autres dans ce que l’on fait», déclare Frédéric Müller. La Maison des Champs organise par exemple régulièrement des fêtes des voisins. Sandra Noti-Aegerter se dit curieuse de voir si beaucoup de monde extérieur à la question du handicap sera présent à l’événement: «Les gens sont en général assez réticents.» L’équipe de la Maison des Champs se réjouit de cette occasion de partager ses expériences avec le public.