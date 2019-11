À Noël, les illuminations seront plus économes

Les illuminations de Noël en ville s’adaptent-elles au souci écologique actuel? Oui, répond le Département de l’environnement urbain, par le biais de son porte-parole Cédric Waelti. «D’anciennes guirlandes en LED seront remplacées par des LED de dernière génération», assure-t-il, en rappelant que «depuis une dizaine années, la Ville utilise des LED dans ses installations de fin d’année. Cela a permis de réaliser des économies d’énergie importantes par rapport aux vieilles ampoules.»

Sans préciser la baisse effective prévue en électricité grâce aux ampoules neuves, Cédric Waelti précise que «pour l’édition 2018-2019, la consommation de la totalité de ce qui a été installé pour les illuminations de Noël et pour Geneva Lux ( ndlr: soit un mois de festival) représentait environ la consommation de 25 familles en ville pour un an. Sachant qu’il y a près de 120 000 ménages en ville de Genève, on voit donc que l’impact de ces installations est relativement modeste.»

Sans être une décision écologique, le passage du festival Geneva Lux d’un mois à dix jours cet hiver (du 24 janvier au 2 février 2020) permettra de réduire la facture environnementale. «Un mois, c’est trop long pour un festival de lumières. Le public se lasse», assure Cédric Waelti.

Quant au marché de Noël des Bastions (du 4 au 31 décembre), dont les guirlandes lumineuses décorent les barrières du parc et les allées, on apprend par Garance Goelen, l’une des organisatrices, que seules «des lumières LED» sont utilisées, «pour un minimum de consommation». À combien se monte cette dernière? «Je ne peux pas vous donner plus de précisions», indique-t-elle.