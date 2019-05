À Meyrin, l’École des Vergers ne peut pas accueillir des enfants logeant tout près

La rentrée scolaire 2019 s’annonce houleuse à Meyrin. Des parents d’élèves qui emménageront aux Vergers en août ont écrit à la commune et à la conseillère d’État chargée de l’Instruction publique, Anne Emery-Torracinta, pour faire part de leur mécontentement. En cause: le manque de places dans l’école du quartier située «à moins de 50 mètres» de chez eux. Une quarantaine d’enfants des Vergers risquent ainsi d’être scolarisés dans l’établissement de Champs-Fréchets, situé à 1,3 km des Vergers.

«1,3 km, c’est plus de vingt minutes à pied pour des enfants parfois âgés de 4 ou 5 ans!» soulignent les parents en colère. Investis dans la réalisation de l’écoquartier depuis plusieurs années déjà, ces derniers se disent «déterminés à aller jusqu’au bout et à tout mettre en œuvre pour qu’une solution soit trouvée afin que leurs enfants soient scolarisés aux Vergers, et ce dès la rentrée prochaine.»

Seize classes

Comment expliquer cette situation? Les effectifs ont-ils été sous-estimés? Le nombre de classes a-t-il été réduit à la baisse? «La mise à disposition des locaux pour l’enseignement primaire est de la responsabilité des communes, répond Pierre-Antoine Preti, porte-parole du Département de l’instruction publique (DIP). Le département conseille et renseigne les communes qui décident ensuite de construire. Sur la base des estimations d’effectifs, le DIP avait recommandé à la commune de Meyrin de construire une école d’environ seize classes. La commune a choisi de construire un groupe de quatorze classes, sur une base qui lui appartient.»

Pierre-Alain Tschudi, magistrat meyrinois chargé des constructions, réfute cette affirmation: «Je n’aurais jamais pris ce risque. L’école des Vergers a été construite en fonction du besoin en nombre de classes demandé par le Canton avec une marge de deux classes supplémentaires.» Selon nos informations, les spécialistes de l’État avaient toutefois bien recommandé un bâtiment de seize classes…

Que faire désormais? Dans leur courrier, les familles concernées évoquent plusieurs solutions: des classes provisoires au sein de l’école des Vergers ou dans les espaces communs des coopératives voisines, la rétribution des places en fonction de la distance des habitations ou encore l’extension de l’école des Vergers.

Réunion agendée

Le DIP et la Commune seraient-ils prêts à entrer en matière? Ni l’un ni l’autre ne s’avance pour l’heure mais des deux côtés, on assure entendre l’inquiétude des parents. Dans leur lettre, ces derniers ont demandé un entretien avec la conseillère d’État au plus tard à la mi-juin. Une réunion avec la conseillère administrative chargée des écoles, Nathalie Leuenberger, est d’ores et déjà agendée le 5 juin pour discuter de cette situation.

