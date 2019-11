À Lully, on va forer à plus de mille mètres sous le sol

Un deuxième forage exploratoire vient d’être lancé à Lully en vue de développer la géothermie dans le canton. Deux ans après celui de Satigny, qui avait permis de trouver une eau à 33 degrés et avec un débit exploitable à 744 mètres de profondeur, celui-ci ira encore plus loin dans le sous-sol. Les foreuses descendront jusqu’à près de 1130 mètres, où les géologues espèrent atteindre des nappes d’eau à une température entre 30 et 47 degrés.

Ce sera le deuxième forage le plus profond jamais réalisé dans le canton, après celui de Thônex dans les années 90, qui avait été jusqu’à 2600 mètres mais n’avait pas débouché sur une ressource suffisante pour être exploité. Mais cette fois-ci, grâce aux travaux de prospection réalisés depuis 2014, les Services industriels de Genève (SIG), qui mènent le projet, ont une relativement bonne idée de ce qu’ils vont trouver.

Le site de Lully a été choisi car il présente une configuration géologique différente de celui de Satigny. «Même si ce forage ne rencontre pas le même succès qu’à Satigny, il nous permettra d’affiner notre connaissance du sous-sol de la région, explique Nathalie Andenmatten, cheffe du projet GEothermie 2020 à l’État de Genève. Et chaque forage réalisé accroît notre expérience, ce qui nous permet de travailler de plus en plus rapidement et efficacement.» Les travaux sont prévus pour durer six mois et sont devisés à 2,5 millions de francs.

Contrairement au forage de Satigny, celui-ci sera équipé de manière à pouvoir être exploité le cas échéant. Il pourrait par exemple servir à chauffer les hectares de serres maraîchères voisines et réduire ainsi leur dépendance aux énergies fossiles. L’entreprise Jaquenoud place beaucoup d’espoir dans ce projet: «C’est vital pour nous car nous sommes mis sous pression par la grande distribution, confie Alban Jaquenoud. Migros nous a déjà prévenus qu’à partir de 2026, elle n’achèterait plus que des tomates produites dans des serres chauffées aux énergies renouvelables. Nous avons déjà fait des efforts pour réduire notre consommation d’énergie, mais nous sommes arrivés à la limite de ce qui est techniquement possible.» Le maire de Bernex, Cyril Huguenin, suit aussi ce projet d’un œil attentif, vu que sa Commune a lancé en 2017 le programme Sortir du mazout. «La géothermie sera la meilleure thérapie pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles.»

Le Canton a comme objectif de chauffer 20% du territoire avec la géothermie d’ici à 2035. «Ce deuxième forage concrétise le tournant énergétique qu’appellent les jeunes descendus dans la rue, se réjouit le conseiller d’État chargé de l’Énergie, Antonio Hodgers. La géothermie est un gros morceau du programme qui nous permettra de respecter les engagements des accords de Paris en atteignant la neutralité carbone d’ici à 2050.»

Le directeur général des SIG, Christian Brunier, rappelle que le risque de déclencher un tremblement de terre – comme cela avait été le cas avec les forages géothermiques de Bâle en 2006 et de Saint-Gall en 2013 – est ici réduit au minimum. «Nous avons décidé d’avancer lentement avec le programme GEothermie 2020, afin de minimiser les risques, assure-t-il, même si les collègues du reste de la Suisse nous trouvent trop prudents.» De plus, à Bâle et à Saint-Gall, les foreuses étaient descendues à près de 5000 mètres et on y avait eu recours à la technique de la fracturation hydraulique (ou fracking), ce qui n’est pas prévu à Genève.