À Genève-Plage, on nagera en automne

Visiter le plus beau site aquatique du canton en plein hiver permet de remettre les pendules à l’heure d’été. Genève-Plage, un matin de début mars: c’est beau, c’est calme, c’est drôlement froid. L’ouverture sur le lac se mérite.

Quand ce dernier se met en colère, il envoie ses bourrasques et ses crachats sur la totalité de la parcelle. Rien ne la protège: elle est géante, certes, mais d’abord dénudée et vulnérable. Les architectes-paysagistes des temps anciens l’ont conçue, ainsi que les bassins et les vestiaires, pour un usage exclusivement estival.

Moins d’une demi-année d’exploitation, cinq petits mois, de mi-mai à mi-septembre, c’est beaucoup trop peu, aux yeux de certains, même si ce calendrier épouse épidermiquement l’ADN du lieu. Alors ils donnent de la voix pour changer les habitudes saisonnières, avancer l’ouverture printanière, reculer la fermeture bien après le début de l’automne.

Bonnet en laine

D’aucuns se rêvent même abonnés de Genève-Plage toute l’année. Ils portent le caleçon de bain sous la doudoune, le bonnet en laine pour aller nager. Des farfelus? Sûrement pas: nombre d’entre eux ont rejoint la très sérieuse et influente Association des usagers des bains et piscines genevoises (AUBPG), forte de 1500 membres. Un lobby qui a ses représentants jusque dans les séances du Grand Conseil.

Les plus passionnés, adeptes du double kilomètre quotidien en bassin extérieur, ressemblent un peu à ces skieurs qui veulent de la poudreuse en juillet. La neige de mars, la vraie, la naturelle, recouvrant les crêtes du Jura, s’admire depuis le bureau du directeur de Genève-Plage, Christian Marchi.

Baigneurs lacustres

Le sujet de la visite hivernale, c’est lui. Un homme aux affaires, pas exactement à la sieste. «J’ai lu dans votre journal que Genève-Plage roupillait en hiver. Au risque de vous surprendre, saviez-vous qu’en 2015 déjà, nous avions le projet de monter un marché de Nöel au bord du lac, déployé sur l’ensemble de notre site, avec des enseignes locales, une salle de spectacle et quantité d’attractions, parmi lesquelles un espace pour les baigneurs lacustres?»

Photo: Lucien Fortunati

On l’ignorait. Le projet a migré aux Bastions, sans jacuzzi sous les yourtes. «La Société nautique de Genève (SNG) s’y est opposée, car, selon elle, notre manifestation aurait entraîné du retard dans le chantier de la nouvelle plage», poursuit M.Marchi, avant d’ajouter: «Ce même chantier d’envergure qui nous accompagne tous les hivers depuis maintenant quatre ans.» On confirme: la place manque, entre les barges et les pelles mécaniques, pour lâcher dans l’eau une palanquée de nageurs givrés.

Nage des quatre saisons

Alors quoi, repli dans une eau en bassin fermé, en tentant l’expérience lancéenne d’une ouverture élargie, avant le grand saut dans la nage des quatre saisons? Avant de rêver, une lecture instructive, celle d’une étude récemment menée par un bureau d’ingénieurs indépendants, mandaté par l’État, et plus particulièrement par son Office cantonal des bâtiments (OCBA). Les copies circulent, l’AUBPG va également recevoir la sienne.

Nous allons garder nos installations en eau durant cet automne […]. Tout en nous préparant à un allongement de la durée d’ouverture de six bonnes semaines pour 2021 Christian Marchi, Directeur de Genève-Plage

Combien pour ouvrir Genève-Plage toute l’année? «Entre 6 et 8 millions, résume le responsable des lieux. La complexité des travaux – construction d’une chaufferie de grande taille, installation de larges surfaces de panneaux photovoltaïques, sans compter l’isolation complète des vestiaires – nous imposerait une fermeture de dix-huit mois au minimum.»

Les experts sont clairs sur ce point: «L’ouverture annuelle de la piscine nous semble peu pertinente, écrivent-ils. Les investissements à consentir sont démesurés. Du point de vue énergétique, la consommation du site serait multipliée par huit.»

Froid et orgueilleux

La variante au printemps n’est pas raisonnable non plus. Le lac est froid et orgueilleux en mars. Sa température est basse et, par inertie, il reste glacial longtemps. Sachant que le pompage lacustre s’effectue à 5 mètres de profondeur, il faudrait là aussi redimensionner la production de chaleur pour assurer des conditions de nage acceptables.

Photo: Lucien Fortunati

C’est l’ouverture prolongée en arrière-saison qui l’emporte dans l’expertise réalisée. En dotant les bassins d’une couverture thermique, on pourrait les chauffer plus longtemps sans devoir modifier l’équipement, assurément jusqu’à la fin octobre, confirment les ingénieurs.

Cette piste plaît également à la direction. «Nous allons garder nos installations en eau durant cet automne, afin de procéder à des relevés de température, annonce Christian Marchi. Tout en nous préparant à un allongement de la durée d’ouverture de six bonnes semaines pour 2021.»

Du phare au plongeoir

Une autre piste préconisée dans le document est examinée de près par le comité de Genève-Plage. Elle concerne l’accès au lac en hiver. «Nous pourrions tirer parti de vestiaires voisins existants, ceux de Tropical Corner. Ils sont chauffés et ont une capacité d’accueil d’environ 200 personnes à la journée. Un cheminement grillagé jusqu’au lac devrait être aménagé, dans le but de protéger nos installations d’un libre accès.»

On fait le trajet à pied, sans tomber la veste; on suit du regard cette main tendue qui trace dans le proche horizon lacustre la ligne d’eau à venir. On y est presque: les Bains des Pâquis auront leur extension assurée sur la Rive gauche.

On faisait la descente du phare; on fera désormais celle du plongeoir de 10 mètres, l’ouvrage le plus visible de Genève-Plage, le plus ludique aussi, mais en été.