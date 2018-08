À Genève, une association vient au secours des chiens de rue abandonnés en Turquie

L’idée est née il y a quatre ans, près d’Izmir, en Turquie. «Mes parents, qui habitent Genève mais vont très souvent là-bas, ont recueilli une petite chienne qui se mourait, abandonnée, sur le parking d’un centre commercial», raconte Arkan Akin, d’origine turque et trésorier de l’association Pets in Turkey (PIT). «Ma maman, Sibel, s’est dit qu’il fallait faire quelque chose pour les chiens de rue, qui pullulent dans ce pays. Elle a créé sur place une association, Çesal, pour leur venir en aide.»

Fondée à Genève en 2017 et basée à Anières, PIT fonctionne désormais comme relais de Çesal. L’association reconnue d’utilité publique cherche à placer des animaux des rues turques chez des particuliers en Europe et aux États-Unis. «Des chiens de toutes races mais aussi des chats, précise Arkan Akin. En 2017, il y a eu 40 adoptions, dont 26 en Suisse, principalement à Genève, Zurich et Berne. Pour 2018, nous en sommes déjà à 35, dont 21 en Suisse.»

Mais pourquoi venir en aide à ces animaux, alors que les refuges de la SPA en Suisse en ont aussi à placer? «Les chiens de rue, très nombreux en Turquie, vivent dans des conditions horribles, relève le trésorier de PIT. Il faut distinguer les chiens sauvages, dangereux, et ceux domestiqués mais abandonnés. Ces derniers sont réellement menacés de mort, soit parce qu’ils sont maltraités par la population, soit parce qu’ils sont attaqués par les autres chiens de rue.»

Ces abandons sont monnaie courante en Turquie, selon Arkan Akin. «Surtout aux abords des stations balnéaires. Beaucoup de gens aisés y achètent un chiot dans un pet shop pour la durée des vacances, puis l’abandonnent lorsqu’ils repartent. C’est très facile car, en Turquie, il n’y a aucune réglementation concernant les animaux domestiques.»

Çesal, qui a fondé un petit refuge sur place, accueille actuellement 200 animaux de rue. D’autres sont placés chez des particuliers ou dans d’autres refuges, en attendant une adoption. La filière pour parvenir à expatrier les animaux est désormais bien rodée. «Nous nous occupons de toutes les formalités administratives, vaccins, implantation de puce, etc., explique Arkan Akin. Il faut compter au minimum trois mois, délai de mise en quarantaine après avoir été vacciné contre la rage, avant que le chien ne sorte de Turquie. Durant cette période, l’animal, souvent très craintif vu ce qu’il a enduré dans la rue, est confié à une comportementaliste. Elle fait des miracles!» Quant au coût d’une adoption, PIT demande environ 250 euros pour couvrir les tous les frais de procédure nécessaires au transfert. (TDG)