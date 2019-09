À Genève, les primes vont croître de 0,5% en moyenne

Les primes maladie augmenteront de 0,5% en moyenne, l’an prochain à Genève. Deux explications immédiates à cette hausse modérée, note l’Office fédéral de la santé publique: les mesures prises ces dernières années pour limiter l’augmentation des coûts, ainsi que les baisses régulières des prix des médicaments depuis 2012.

Même petite, cette hausse des primes est immédiatement contestée par Jean-Paul Derouette, président de la section romande de l’Association suisse des assurés (Assuas): «A Genève, les coûts sont maîtrisés; il n’y a donc pas de raison de se prendre une nouvelle augmentation dans les gencives! On devrait au contraire assister à une déflation des primes.» Le fer de lance de l’Assuas constate que chaque année, à cette époque, «c’est la même rengaine macabre. Et on est presque content avec une petite hausse des primes.»

Médecins dans le collimateur

Toujours selon Jean-Paul Derouette, on arrive vraiment au bout du système et il est temps de s’attaquer au nœud du problème: «On vient d’apprendre qu’il y avait 20% de surmédication. Si on arrivait à y remédier, on diminuerait de 100 francs par mois la douloureuse!» Si le président de l’Assuas s’en prend aux médecins, «rémunérés 3 à 4 fois plus que leurs confrères européens», il rend hommage aux pharmaciens «qui font de gros efforts depuis dix ans. Ce qui n’est pas le cas de l’industrie pharmaceutique. Certains médicaments coûtent deux fois plus cher que dans le reste de l’Europe et les officines suisses ne peuvent pas se fournir à l’étranger. Des Genevois, qui en ont les moyens, vont ainsi parfois acheter des médicaments en France voisine.»

«Assurés responsables»

Le 21 août dernier, le Conseil fédéral a transmis au Parlement un volet de neuf mesures qui responsabilise tous les acteurs de la santé. Un deuxième volet de mesures est prévu pour le début de l’année prochaine. Tous responsables? «Je n’ai pas le sentiment d’une manière générale, que les assurés genevois abusent», réagit Jean-Paul Derouette. Il ne croit pas au phénomène «Je dois en avoir pour mon argent»: «Non! Beaucoup de Genevois ont pris des franchises à 1500 francs. C’est un signe de responsabilité. S’ils dépassent cette somme, c’est à cause d’une maladie chronique, ou la faute à pas de chance.»

Le président de l’Assuas estime enfin qu’il faudrait «un meilleur flux entre secteurs public et privé. Quand un hôpital est débordé, il doit orienter des patients vers l’ambulatoire.»