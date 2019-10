À Genève, les indépendantistes déplorent la sentence

Comme le reste du monde, Marta Rovira et Ana Gabriel ont découvert la sentence de la Cour suprême espagnole lundi matin. Ces deux politiciennes catalanes, exilées à Genève depuis un an et demi, pourraient faire l’objet d’un nouveau mandat d’arrêt dans les mois qui viennent, au même titre que cinq autres politiciens réfugiés en Belgique et en Écosse.

Alors que neuf indépendantistes catalans ont écopé lundi de peines allant de 9 à 13 ans de prison, la première avoue ne pas être étonnée. «J’estime que c’est injuste, mais nous ne sommes pas surpris car ça fait des mois qu’on nous dit que nous allons être condamnés à plus de vingt ans de prison pour rébellion.»

Finalement, ce motif a été écarté. Seuls la sédition et le détournement de fonds publics ont été retenus par les juges. «Au final, le résultat est le même, déplore cette avocate de formation qui vient d’être reconduite au poste de Secrétaire générale du troisième plus grand parti de Catalogne. C’est le mouvement indépendantiste dans son ensemble qui vient d'être condamné pour ses idées au même titre que la démocratie puisque cette sentence limite drastiquement les droits de manifester et la liberté d’expression.»

La politicienne avoue se trouver dans une situation compliquée puisque faute d’avoir pu être jugée suite à son exil, elle continue d’être poursuivie pour rébellion. «Selon les médias espagnols, il semble que la justice ait l’intention de relancer un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition, mais à ce stade nous n’avons reçu aucune notification.»

Pour son avocat, Jean-Marc Carnicé, le fait que la rébellion ait été écartée est plutôt une bonne nouvelle puisque sa cliente n’est pas poursuivie pour les motifs retenus par la cour. Il ajoute que Marta Rovira entend rester en Suisse tant et aussi longtemps que son retour en Espagne sera impossible au vu de la situation. «Elle est poursuivie pour une infraction politique et la Suisse n’extrade pas pour des raisons politiques.»

L’avocat genevois estime que ce jugement pose des questions très intéressantes et très graves en matière de liberté publique. «Si on suit le raisonnement de la Cour suprême espagnole, tous les politiciens français qui ont participé aux manifestations des «gilets jaunes» pourraient être passibles de 10 ans de prison. C’est incroyable!»

Un avis que partage Ana Gabriel. Cette dernière estime que la sentence va bien au-delà d'une privatisation de liberté. "C'est une condamnation collective qui affecte les gens en terme de droits politiques et civils. Et il ne faut pas oublier que d'autres procès vont arriver. Au total, ce sont des centaines de gens qui sont en attente d'être jugés! Chaque condamnation est un pas contraire vers la résolution de ce conflit". La politicienne ajoute que le verdict ne l'a pas surpris. "Nous savions que les sentences ne seraient pas juste. C'est pour ça que nous sommes venues chercher justice en Suisse".

Du côté de la représentation catalane de Genève, Manuel Manonelles suit la ligne de son gouvernement, estimant que ce verdict est une erreur historique. «Au lieu d’aider à trouver une solution, ces sentences compliquent encore la situation et l'internationalisent davantage puisque tout cela va se terminer devant les tribunaux internationaux.» Il ajoute que «ces gens ont été condamnés pour une faute inexistante car le délit de convoquer un référendum n’existe pas dans la loi espagnole». Il critique le fait que cette décision fasse désormais office de jurisprudence «alors qu’elle restreint les droits humains fondamentaux».