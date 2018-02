À Genève, le ton se durcit entre syndicats et patronat

À Genève, le ton se durcit sur le front social. Le recours à la grève est devenu monnaie courante pour les syndicats, qui n’hésitent pas non plus à déclencher d’autres actions, plus inhabituelles pour le pays qui a inventé le concept de «paix du travail». Pour donner des exemples genevois récents, on pense notamment au blocage de chantiers (dont celui de la nouvelle Comédie) ou à la confiscation d’un véhicule d’entreprise pour garantir le paiement des salaires.

Quasi chaque semaine, une ou deux interventions plus ou moins musclées sont annoncées par les milieux syndicaux, qui disent n’avoir plus d’autre moyen de se faire entendre. «Les temps où patrons et syndicats discutaient de la redistribution des richesses sont révolus depuis belle lurette et les inégalités se creusent, constate Alessandro Pelizzari, secrétaire régional d’Unia. Ce qui est plus surprenant, c’est que les patrons genevois semblent aussi avoir renoncé au dialogue social sur la protection des travailleurs dans les entreprises locales, pour s’aligner sur la position plus rigide et idéologique du patronat suisse alémanique. Alors nous sommes obligés d’avoir de nouveau recours à des méthodes certes plus musclées, mais légalement et constitutionnellement autorisées. De manière générale, un syndicat qui n’utilise jamais de mesures de lutte n’a pas de poids lors de négociations avec les patrons.»

Stagnation des salaires

Cosecrétaire générale au Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) et présidente de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), Manuela Cattani abonde: «Avant, on pouvait trouver des compromis, mais ce n’est plus possible.» La syndicaliste dénonce la stagnation des salaires depuis vingt ans, y compris dans des branches qui se portent bien. «Il devient difficile de vivre décemment avec certains salaires. Or le discours patronal minimise ce fait, ce qui est une forme de violence à l’égard des salariés. C’est pourquoi les syndicats ont plus fréquemment recours à la grève et à des actions musclées.» Elle relativise cependant ces actions, qui, à ses yeux, restent somme toute bon enfant en comparaison de ce qui se fait ailleurs, notamment en France, où on a déjà vu des employés en colère séquestrer leur patron ou lui arracher sa chemise.

Pour Manuela Cattani, les politiques portent aussi leur part de responsabilité: «Les lois ne sont pas appliquées, on l’a vu avec le cas des ouvriers polonais sous-payés sur un chantier des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).» Dans cette affaire récente, seul le sous-traitant a été condamné par la justice, et non pas l’entreprise générale, contrairement au principe de la responsabilité solidaire ancré dans la législation fédérale.

Faillites frauduleuses, salaires non versés pendant des mois, recours massif au travail temporaire: pour les syndicats, les exemples de dérives patronales justifiant le recours aux mesures de lutte sont nombreux. D’après Alessandro Pelizzari, la situation n’est pas la même dans tous les secteurs. «Les patrons de la construction ont de la peine à entrer en matière sur la négociation de protections supplémentaires pour les travailleurs, regrette-t-il. Et dans le commerce de détail, nous sommes confrontés à un patronat braqué qui signe une convention collective au rabais avec un syndicat fantoche. Quand le patronat quitte le champ conventionnel, il nous oblige à choisir la voie de la confrontation.»

Actions jugées peu lisibles

Du côté des organisations patronales, on renvoie la balle aux syndicats: «Quand les discussions sont bloquées, c’est souvent à cause de l’intransigeance des syndicats», estime Nicolas Rufener, secrétaire général de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB), qui trouve les actions syndicales de moins en moins lisibles. «Il y a une politisation à outrance. Le durcissement des mesures de lutte dessert surtout les travailleurs. C’est un aveu de faiblesse et cela montre qu’on n’est pas prêt à négocier.» Blaise Matthey, directeur général de la Fédération des entreprises romandes (FER), partage cet avis: «Les syndicats sont arc-boutés sur des visions du passé. Il est très difficile de faire évoluer les choses avec eux. Si on parle de flexibilisation du temps de travail ou d’extension des horaires d’ouverture des magasins, c’est systématiquement non. On est très loin du partenariat social qu’on connaît en Allemagne, où il y a un respect mutuel et où la priorité des syndicats comme des patrons est de faire tourner l’entreprise.» Blaise Matthey admet toutefois que certains patrons sont moins à l’écoute qu’autrefois.

Nicolas Rufener déplore aussi le comportement de certains employeurs: «Quand il s’agit de dénoncer la dérégulation et les dérives quasi mafieuses d’entreprises qui trichent et cassent les prix, avec la complaisance de maîtres d’ouvrage contents de faire des économies, je suis tout à fait enclin à soutenir les actions des syndicats. D’ailleurs, nous agissons parfois de façon paritaire, car ces entreprises font de la concurrence déloyale. Par contre, quand il s’agit de revendiquer de nouvelles conditions de travail, de telles méthodes syndicales violent nos accords, car ces sujets ont déjà été largement discutés.»

Malgré ces rapports tendus entre syndicats et patrons, Genève s’est récemment distingué par des avancées inédites dans le partenariat social, avec la création de l’Inspection paritaire des entreprises (IPE) en 2016 et l’accord tripartite sur la responsabilité solidaire dans les marchés publics, signé en 2013 entre la Ville de Genève, les syndicats et le patronat. «De temps à autre, sur certains sujets comme la sous-enchère salariale, nous arrivons encore à nous mettre d’accord, même si nos motivations divergent», note Manuela Cattani. (TDG)