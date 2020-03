À Genève, le médecin cantonal se dédouble tandis qu'un nouveau cas est suspecté

Ce lundi 2 mars, le nombre de cas de coronavirus confirmés s’élevait toujours à huit. «Mais nous avons des suspicions sur un neuvième cas et nous attendons les résultats du test», rapporte Laurent Paoliello, en charge de la communication du Département de la santé (DSES). Quarante-cinq personnes sont désormais en quarantaine et les Hôpitaux universitaires de Genève ont mené, depuis fin janvier, quelque 300 tests de dépistage du coronavirus.

Le plan ORCA (organisation des secours en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle) reste activé de manière partielle. Quels critères justifieraient de passer en ORCA complet? «Ce n’est pas le nombre de cas qui importe mais l’évolution de la situation, répond le porte-parole. Nous nous adaptons en permanence et même si nous devions déclencher complètement ORCA, cela ne signifierait pas forcément un seuil catastrophique supplémentaire. Cela pourrait simplement dire que nous avons besoin de mobiliser différentes compétences, pour faciliter la communication entre les acteurs par exemple.»

Il rappelle encore que se laver les mains régulièrement, éviter les accolades et éternuer dans son coude sont les meilleures mesures de prévention. «En se protégeant, on protège aussi les autres.» À noter que Aglaé Tardin, future médecin cantonale, qui devait prendre ses fonctions début mai pour remplacer l'actuel titulaire Jacques-André Romand, a finalement rejoint la direction générale de la santé lundi déjà. «Le but est de faire un doublon pour assurer le suivi du service et la réponse à l’épidémie 24h sur 24h et sur le long terme, explique Laurent Paoliello. C’est de l’anticipation préventive.»

Un point enfin du côté de la France voisine: une dizaine de personnes du Conseil départemental de la Haute-Savoie, dont le président, sont sous surveillance après avoir eu des «contacts appuyés» avec le maire de La Balme-de-Sillingy, infecté par le coronavirus, selon «Le Dauphiné». Le service d’infectiologie d’Annecy est plein et un patient a été transféré à Chambéry.

