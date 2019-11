À Genève, le lien entre surpoids et boissons sucrées est établi

Dis-moi où tu habites à Genève et je te dirai si tu consommes trop de boissons sucrées et quel est par conséquent ton risque d’être en surpoids. La formule est un peu cavalière, mais elle reflète assez bien le résultat d’une étude publiée jeudi. Elle montre que 43% des habitants des quartiers dans lequel l’indice de masse corporelle (MC) est trop élevé résident aussi dans une zone problématique concernant la consommation de boissons sucrées.

Cette étude a été réalisée par le laboratoire GIRAPH, qui regroupe des forces des HUG, de l’EPFL, de l’Université de Genève et du Centre hospitalier vaudois (CHUV). Elle complète celle faite en 2014, et qui cartographiait de manière précise la répartition des individus en surpoids selon leur lieu d’habitation à Genève. Elle avait été menée par le Dr Idris Guessous, des HUG, et le Dr Stéphane Jost, de l’EPFL.

Des inégalités territoriales

Ce que ce premier volet avait mis en évidence, c’est que certains quartiers présentent un indice de masse corporelle élevé. Et c’est sur la base de méthodes d’analyse spatiale similaires et d’un panel de participants encore plus large (plus de 15 000) que les chercheurs mettent aujourd’hui en lumière «un chevauchement spatial important entre les problèmes de poids et de boissons sucrées». Ces dernières sont toutes celles qui contiennent des sucres ajoutés.

Des causes multiples

Le communiqué transmis jeudi précise naturellement que les causes de l’obésité sont multiples et complexes. Comprenez qu’on ne peut l’expliquer par un seul et unique facteur. Le phénomène est de grande ampleur puisqu'on estime que 42% de la population en Suisse est en surpoids ou obèse.

Néanmoins, «ces dernières années, plusieurs études internationales ont pointé du doigt le rôle de la consommation de boissons sucrées dans l’apparition de l’obésité». Si elles ont fait l’objet de controverses, l’étude publiée jeudi renforce la thèse du lien entre surcharge pondérale et consommation de ce type de boissons.