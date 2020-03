À Genève, le coronavirus s’est invité au travail

Genève ne compte que sept cas de patients atteints de coronavirus (et un autre guéri), mais la sale bête pèse déjà lourdement sur le lieu de travail de bien des Genevois. La Fédération des entreprises romandes, qui a une vision globale, confirme que le souci de l’épidémie est concret. «Les gens sont inquiets, affirme Véronique Kämpfen. Les préoccupations varient selon le secteur d’activité. L’événementiel, par exemple, est très touché par les annulations de réunions excédant 1000 personnes et certaines sociétés craignent la faillite. Dans l’industrie, on parlera plutôt de réductions d’horaires de travail en raison de fournitures qui viennent à manquer.»

Publiques ou privées, les entreprises ou institutions contactées citent d’abord les directives sanitaires comme guide de leur pratique. Mais chacune doit revoir son fonctionnement. Prenez Migros. Les consignes officielles n’y ont rien d’exotique: avant le coronavirus, il était déjà recommandé de rester chez soi en cas de sensations fébriles, on s’y lavait déjà les mains et tout au plus frotte-t-on peut-être un peu plus certaines surfaces, et on a aussi annulé des réunions. «Migros a mis en place une équipe de gestion de crise il y a quatre semaines, indique Tristan Cerf, porte-parole. Tous les scénarios ont été étudiés et les mesures prévues, mais nous ne communiquons que sur celles qui sont en place actuellement. Ces mesures doivent être adaptées aux entreprises: celui qui officie dans un bureau peut travailler aussi depuis la maison, mais ce n’est pas possible si vous travaillez en magasin ou au centre de distribution.»

Des voyages restreints

Procter & Gamble, qui a un de ses sièges à Lancy, demande à tout collaborateur revenant d’une zone à risque de travailler à domicile durant quatorze jours. Pour ce qui est des déplacements, l’approche est individualisée. «Nous respectons le souhait de chaque collaborateur de ne pas entreprendre de voyages d’affaires», assure Carine Shili, au nom de la multinationale, qui juge que chacun peut avoir sa sensibilité propre envers l’épidémie: fragilité personnelle ou souci de préserver des proches vulnérables, comme des parents âgés.

Les banques, elles, ont une approche plus stricte du sujet (lire ci-dessous). De son côté, le négociant en matières premières Cargill, qui emploie plus de 400 personnes à Genève, annonce avoir mis le holà sur tous les voyages d’affaires qui ne sont pas jugés essentiels pour une durée de deux semaines. Chez le trader pétrolier Trafigura, les restrictions de déplacement portent uniquement sur les voyages vers ou en provenance des zones à risques.

Visites et forums annulés

Chez les contrôleurs aériens de Skyguide, on se barricade: seul le personnel opérationnel peut entrer dans les salles et tours de contrôle, les visites guidées étant annulées jusqu’à la fin du mois, tout comme les événements publics. «Ces restrictions visent à maintenir le virus à l’extérieur, résume Vladi Barrosa, porte-parole. Nous avons mis en place une task force qui suit l’évolution de la situation et a dressé des scénarios. Nous sommes en contact avec les médecins cantonaux et l’OFSP pour décider quelles mesures seraient prises si un de nos employés était touché. Il va de soi que si nous devions mettre nos contrôleurs en quarantaine, les conséquences opérationnelles seraient importantes.»

Le secteur public ou parapublic est lui aussi affecté. À l’Université, le microbe n’est pas passé inaperçu. Outre un étudiant touché (et hospitalisé à Bâle), l’alma mater a annulé, différé ou transformé en mode virtuel une quarantaine d’événements publics, dont le Geneva Health Forum qui – ô ironie – devait réunir quelque 1500 experts en santé publique. L’épidémie ayant bouleversé les projets de mobilité estudiantine, les dates d’inscription ont été modifiées pour permettre des solutions de repli. La cellule de crise de l’Université a été activée et une communication intensive est menée à l’égard des 25'000 membres de la communauté académique. Des réflexions sont menées pour le cas où la crise devait empirer: comment développer l’enseignement à distance ou assurer le maintien d’installations vitales par exemple dans les laboratoires.

Quarantaine à l’hôpital

Les HUG confirment avoir mis en quarantaine sept collaborateurs après qu’un de leurs informaticiens a été touché par le virus. Pour le reste, l’institution se concentre sur les mesures usuelles d’hygiène hospitalière et sur l’isolement des patients infectés afin d’éviter les risques de propagation. En ce qui concerne le personnel, «toute personne revenant d’une zone à risque est tenue de s’annoncer au service de santé du personnel pour vérifier qu’elle n’ait pas de symptômes», ajoute Nicolas de Saussure.

Non loin, la télévision s’est aussi ajustée. «La RTS, qui n’est pour le moment pas touchée, dispose de façon permanente d’un plan de continuité pour remplacer si besoin les personnes devant assurer l’antenne, mais nous avons introduit une réunion quotidienne pour évaluer la situation générale et effectuer ce suivi, indique Sophie Balbo, porte-parole. Nous avons imposé une restriction concernant les déplacements de collaborateurs vers les zones à risque: ils doivent être évalués au cas par cas avec le responsable hiérarchique et différés si c’est possible.»

Le Département genevois de la santé se veut rassurant. Avec l’évolution prévisible des quarantaines du modèle préventif actuel (supposant la mise à ban de collaborateurs) vers un objectif de protection des sujets les plus vulnérables (accès restreint aux EMS, par exemple), les entreprises devraient à l’avenir s’attendre à l’absentéisme qu’elles subissent lors d’une grippe ordinaire.