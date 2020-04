À Genève, la récession s'annonce brutale

L'addition de l'épidémie arrive et elle sera sévère. Selon les prévisions du Groupe de perspective économique, la richesse cantonale va se réduire de 3 à 4% cette année, une variation liée à la durée du semi-confinement. «La récession touchera plus fortement l’économie du canton de Genève que le reste de la Suisse (...), ajoute le GPE. Cet écart est principalement dû aux caractéristiques du tissu économique genevois, notamment l’importance du commerce de gros et les spécificités des activités bancaires.»

Selon l'Office des statistiques, «la dernière et seule année avec un recul du PIB de cet ordre remonte à 2009 (- 3,4%), donc à la «Grande Récession» qui faisait suite à la crise financière de 2008. S'ensuivait un rebond de 2,9% en 2010.»

La chute aura un effet aussi sur les chiffres du chômage. Le GPE anticipe en effet «une forte progression du chômage passant de 3,9% en 2019, en moyenne annuelle, à un taux compris entre 5,0% et 5,5% pour l’année 2020. Il devrait s’abaisser en 2021, pour s’établir entre 4,5% et 5,0%.»

Consolation, plus la chute sera dure, plus la remontée sera importante. Pour 2021, la hausse du PIB pourrait être comprise entre 2,5% et 3,5%, tant dans le canton de Genève que dans l'ensemble de la Suisse.