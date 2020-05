À Genève, deux militants finissent au poste

Depuis lundi midi, des carrés à la craie tapissent le sol de la ville. Ils sont la marque d’une nouvelle mobilisation citoyenne qui milite pour un redémarrage «post-Covid-19» plus local, humaniste, social et écologique. Le principe de cette action #4m2: tous les jours, à 12h, ceux qui refusent un retour à la situation d’avant sont encouragés à occuper un bout de bitume en délimitant au sol – à la craie, avec du scotch – un cadre de 4 m2, soit la surface de sécurité sanitaire de 2m x 2m. Puis, s’immobiliser, en silence, durant un temps libre. Dans le cadre, marquer un cœur, une revendication. Le mouvement est suivi dans d’autres villes de Suisse romande. Mais depuis lundi, la police genevoise intervient pour disperser ces attroupements, qui contreviennent à l'interdiction de rassemblements de plus de cinq personnes. Des participants ont été dénoncés et pourront écoper d’une amende.

«Plus de 2h30 en cellule»

Mercredi, la répression a franchi un palier supplémentaire: lors d’un sit-in à la place Cornavin, deux personnes ont été emmenées au poste. Julie Gilbert, autrice, était présente. «Nous étions cinq à avoir tracé nos carrés proches - mais avec les distances de sécurité évidemment - et un sixième était plus loin. Les policiers nous ont demandé nos pièces d’identité. Nous voulions connaître le motif, ils n’ont d’abord pas répondu avant de dire qu’il était interdit de se rassembler. Nous n’avions ni banderoles ni slogans, seulement des coeurs dans nos carrés, tout était d’une grande sobriété.» L’une des participantes a ensuite voulu s’en aller, continue Julie Gilbert, mais elle n’avait pas fourni son identité. «Elle a été menottée et emmenée au poste.»

C'est ensuite le tour de Frédéric Choffat, réalisateur genevois. «J'avais installé mon carré près d'un passage piéton vers les taxis, je ne gênais pas la circulation. La police m'a demandé ma pièce d'identité et m'a interdit de filmer. J'ai refusé, en demandant quels étaient les motifs. J'ai finalement fourni ma carte d'identité. Ils m'ont ensuite demandé à nouveau d'arrêter de filmer et de partir, j'ai encore demandé une justification.» Le ton monte et il est finalement menotté «et plaqué contre le mur», raconte-t-il. «J'ai été emmené au poste et je suis resté en cellule plus de 2h30.»

«Nous ne voulons pas créer du désordre, simplement faire entendre notre voix»

Julie Gilbert déplore «l’agressivité» et l’intervention «disproportionnée» des agents. «Nous sommes des citoyens lambda, pas des révolutionnaires! Notre but n’est pas d’être contre la police ou de créer du désordre. Nous voulons simplement faire entendre notre voix durant 15 minutes de présence, en respectant les distances de sécurité, parce que nous sommes dans un moment charnière, que c'est maintenant qu'il faut que les parlementaires entendent notre volonté d'un redémarrage différent de l’économie.» Frédéric Choffat abonde: «On veut exprimer notre volonté de transmettre à nos enfants un monde dont on est fier, pas un monde démolit. Le débat et la réflexion citoyenne doivent pouvoir se faire, dans le respect des distances sociales bien entendu.» Et de soulever un paradoxe: «On a le droit d'être des dizaines dans les queues ou à l'intérieur de la Migros mais pas d'être six devant la gare - à plus de 2 mètres de distance chacun - pour plaider pour une reprise économique différente?»

Refus d'obtempérer

Le porte-parole de la police genevoise, Silvain Guillaume-Gentil, confirme une intervention à Cornavin pour faire respecter l'application de l'ordonnance sur les rassemblements de plus de 5 personnes. «Les personnes présentes étaient au nombre de six, une de plus que ce que prévoit la loi. Par ailleurs, le groupe entravait le passage des usagers TPG.»

Le porte-parole indique ne pas être en mesure de certifier que deux personnes ont été menottées mais confirme qu’elles ont été emmenées au poste «pour décliner leur identité» et que l’une avait «refusé d'obtempérer». «Sur les deux personnes interpellées ce jour à Cornavin, une a pu quitter le poste de police après vérification de son identité - identité qu'elle refusait de fournir sur le lieu de l'intervention - tandis que l'autre a été placée en «flagrante contravention» (ndlr: un genre de garde à vue) et a pu quitter le poste de police en milieu d'après-midi.»

Amnesty International inquiet pour la liberté d'expression

Il n’y a pas que les participants à l’action #4m2 qui s’inquiètent pour la liberté d’expression. Amnesty International a fait appel au Conseil fédéral mardi afin qu’il élabore des directives plus claires pour l’expression de l’opinion dans l’espace public dans le cadre de la pandémie. L'organisation de défense des droits humains soutient que «il n'y a aucune raison d'interdire des formes d'actions qui ne constituent pas une menace pour la santé publique. Ainsi, l'expression visible d'opinions par des individus et des petits groupes, ou des actions symboliques sans la présence physique d’un grand nombre de participants devraient être admises. [...] Dans le cas d’un rassemblement public qui se tient en violation des mesures d'urgence et/ou des restrictions de réunion, la décision de disperser doit être jugée à l’aune d’un réel danger pour la santé publique.»

L'organisation demande au Conseil fédéral d'élaborer d'ici au 11 mai des directives concrètes pour préciser dans quelles conditions l'expression de l'opinion publique et les manifestations sont autorisées.