À Genève, des Espagnols inquiets

Ils gardent le sourire mais leur visage est sombre. Dimanche à midi, les derniers Espagnols enregistrés au consulat de Genève quittent leur local de vote. Certains sont venus à moto, depuis Lausanne, pour accomplir leur devoir de citoyen. Et beaucoup d’entre eux sont inquiets de la situation actuelle, marquée par les tensions entre Madrid et la Catalogne et l’irruption du parti d’extrême droite Vox. «J’ai hésité entre plusieurs partis. Mais je veux surtout voter pour que Vox n’entre pas au parlement», lâche un quadragénaire originaire de Galice.

«Institutions solides»

Beaucoup parmi les Espagnols de Genève – quatrième communauté étrangère du canton – craignent que cette formation fasse renaître les vieux démons, exacerbés par la guerre civile qui a déchiré le pays il y a 80 ans. Européen convaincu, Sebastian, 48 ans, vit à Genève depuis onze ans. «Toute l’Europe est menacée par la montée de l’extrême droite. Dans ce contexte, c’est très important de voter. Mais je considère qu’une forme de populisme existe aussi en Catalogne, chez les indépendantistes. Je ne veux pas que mon pays soit démembré», résume-t-il. Sa mère, originaire de Vigo (Galice), excuse davantage les Catalans, et met en cause la violence policière. Tous deux penchent pour les socialistes, le parti qui leur semble le plus apte à nourrir le dialogue avec la Catalogne. Graciela, née à Saint-Jacques-de-Compostelle, partage leur avis. Quant à Ramon, un expatrié de 44 ans, il considère que la jeune démocratie espagnole est «mise à l’épreuve depuis quatre ou cinq ans». «Mais les institutions sont solides. Les valeurs démocratiques sont ancrées chez les citoyens. Le pays a traversé trois crises économiques et un putsch manqué (ndlr: 23 février 1981) sans couler», détaille ce Madrilène.

«Depuis plusieurs années, de nouvelles formations politiques sont en effet apparues. Podemos à gauche, Ciutadans au centre droit et maintenant Vox, à l’extrême droite, souligne Maria-José, militante du PP (Partido Popular, droite), résidente à Genève depuis 1970. Mais je ne pense pas qu’il existe une véritable fracture entre les partis traditionnels et la population. Les gouvernements de droite, ceux d’Aznar ou de Rajoy, ont plutôt remonté le pays.»

«Beaucoup de démagogie»

De nombreux Catalans se sont déplacés pour voter. Après avoir hésité avec une autre formation de gauche, Laia, 33 ans, et son mari Gerard, 37 ans, ont penché pour l’ERC (gauche républicaine, indépendantiste). «Pour moi, l’indépendance n’est pas un but en soi. C’est une solution», résume ce Catalan originaire de Gérone. Les velléités des Catalans n’ont-elles pas donné du grain à moudre à l’extrême droite? La plupart des Catalans ne partagent pas cet avis. Mais Josep, un quadragénaire établi en Suisse depuis cinq ans, pense que la montée en puissance de Vox est en partie liée à la situation en Catalogne. Il a voté pour l’ERC. Et il craint que «l’histoire se répète» avec un gouvernement catalan en partie exilé et une percée de cette formation d’extrême droite.

Quant à Victor, un Galicien de 41 ans qui vit en Suisse depuis 1987, il prend de la hauteur: «J’observe beaucoup de démagogie dans la classe politique. Les politiciens se sont transformés en une sorte d’élite coupée des besoins de la plupart des gens. La montée de mouvements plus extrémistes et identitaires est inquiétante. Certains politiciens veulent ressusciter l’époque déjà oubliée et dépassée de la guerre civile. Et utiliser les jeunes pour créer un climat d’affrontement.» Dimanche soir, une bonne partie des 15 000 Espagnols de Genève ont suivi minute par minute le résultat des élections de leur pays ou de leur province de cœur.

(TDG)